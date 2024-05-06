KPSS Önlisans sınavında 60 genel yetenek ve 60 genel kültür sorusu bulunuyor
2024 KPSS Önlisans soru dağılımı sınava girecek olan adaylar tarafından merak ediliyor. Ayrıca adaylar kaç soru çıkacağını ve konuları da araştırıyor. İşte KPSS Önlisans sınavının detayları...
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Önlisans sınavına kısa süre kala adaylar tarafından soru dağılımı merak edilmeye başlandı.
1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan Önlisans sınavında kaç soru çıkacağı ve konuları da araştırılıyor.
2024 KPSS sınavında 60 genel yetenek ve 60 genel kültür konularında olmak üzere 120 adet soru bulunuyor.
KPSS Önlisans sınavının konuları Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık olmak üzere 5 ana dersten oluşmaktadır.
Genel yetenek bölümünde 30 Türkçe ve 30 matematik sorusu bulunmaktadır.
Genel Kültür tarafında ise 28-29 arasında tarih, 18 coğrafya, 9 vatandaşlık bilgisi ve 6 güncel bilgiler sorusu sorulmaktadır.
Bu derslerden bu zamana kadar çıkmış olan soruların konuları ise şöyle:
KPSS ÖNLİSANS TÜRKÇE KONULARI
- Sözcükte Anlam
- Cümlede Anlam
- Noktalama İşaretleri
- Yapı Bilgisi
- Ses Bilgisi
- Paragrafta Anlam
- Sözcük Bilgisi
- Yazım Kuralları
- Anlatım Bozuklukları
- Sözel Mantık ve Akıl Yürütme
- Cümle Bilgisi
KPSS ÖNLİSANS MATEMATİK KONULARI
- Temel KAvramlar
- Sayılar
- Bölme ve Bölünebilme Kuralları
- Asal Çarpanlarına Ayırma
- EBOB-EKOK
- Birinci Dereceden Denklemler
- Rasyonel Sayılar
- Eşitsizlik
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayrıma
- Mutlak Değer
- Oran-Orantı
- Problemler
- Kümeler
- Permütasyon
- İşlem ve Modüller Aritmetik
- Kombinasyon ve Olasılık
- Tablo ve Grafikler
- Sayısal Mantık Problemleri ve Geometri
KPSS ÖNLİSANS TARİH KONULARI
- Selçuklular Dönemi ve Öncesi
- Osmanlı Devleti Dönemi
- III: Selim'den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler
- Ulusal Kurtuluş Savaşı
- Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika
- Atatürk İlke ve İnkılapları
- Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri
- Osmanlı Devleti
- Atatürk İlke ve İnkılapları
- Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi
KPSS ÖNLİSANS COĞRAFYA KONULARI
- Türkiye'nin Beşeri Özellikleri
- Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri
- Türkiye'nin Fiziki Özellikleri
KPSS ÖNLİSANS VATANDAŞLIK KONULARI
- Hukukun Temel Kavramları
- Anayasa Hukukuna Giriş
- Yasama
- Yürütme
- Yargı
- İdare Hukuku