KPSS Önlisans sınavında 60 genel yetenek ve 60 genel kültür sorusu bulunuyor

06 May 2024 11:48 - Güncelleme : 06 May 2024 12:35

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Önlisans sınavına kısa süre kala adaylar tarafından soru dağılımı merak edilmeye başlandı.

1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan Önlisans sınavında kaç soru çıkacağı ve konuları da araştırılıyor.

2024 KPSS sınavında 60 genel yetenek ve 60 genel kültür konularında olmak üzere 120 adet soru bulunuyor.

KPSS Önlisans sınavının konuları Türkçe, matematik, tarih, coğrafya ve vatandaşlık olmak üzere 5 ana dersten oluşmaktadır.

Genel yetenek bölümünde 30 Türkçe ve 30 matematik sorusu bulunmaktadır.

Genel Kültür tarafında ise 28-29 arasında tarih, 18 coğrafya, 9 vatandaşlık bilgisi ve 6 güncel bilgiler sorusu sorulmaktadır.

Bu derslerden bu zamana kadar çıkmış olan soruların konuları ise şöyle:

KPSS ÖNLİSANS TÜRKÇE KONULARI

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Noktalama İşaretleri

Yapı Bilgisi

Ses Bilgisi

Paragrafta Anlam

Sözcük Bilgisi

Yazım Kuralları

Anlatım Bozuklukları

Sözel Mantık ve Akıl Yürütme

Cümle Bilgisi

KPSS ÖNLİSANS MATEMATİK KONULARI

Temel KAvramlar

Sayılar

Bölme ve Bölünebilme Kuralları

Asal Çarpanlarına Ayırma

EBOB-EKOK

Birinci Dereceden Denklemler

Rasyonel Sayılar

Eşitsizlik

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayrıma

Mutlak Değer

Oran-Orantı

Problemler

Kümeler

Permütasyon

İşlem ve Modüller Aritmetik

Kombinasyon ve Olasılık

Tablo ve Grafikler

Sayısal Mantık Problemleri ve Geometri

KPSS ÖNLİSANS TARİH KONULARI

Selçuklular Dönemi ve Öncesi

Osmanlı Devleti Dönemi

III: Selim'den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler

Ulusal Kurtuluş Savaşı

Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika

Atatürk İlke ve İnkılapları

Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri

Osmanlı Devleti

Atatürk İlke ve İnkılapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS ÖNLİSANS COĞRAFYA KONULARI

Türkiye'nin Beşeri Özellikleri

Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri

Türkiye'nin Fiziki Özellikleri

KPSS ÖNLİSANS VATANDAŞLIK KONULARI