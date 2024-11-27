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2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzunun aralık ayında yayınlanması bekleniyor

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
27 Kasım 2024 13:31 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 13:33
2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzunun aralık ayında yayınlanması bekleniyor

KPSS ortaöğretim tercih tarihleri milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Adaylar, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyuruyu merakla bekliyor.

KPSS​ Ortaöğretim tercihlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Kamu kurumlarında lise mezunları için ayrılan pozisyonlara tercih​ yapacak olan adaylar, tercih kılavuzunun ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. 

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS Ortaöğretim tercihleri için ÖSYM tarafından henüz bir tarih duyurusu yapılmadı. Geçtiğimiz yıl ortaöğretim ve önlisans tercihleri 21 Aralık'ta başlamıştı.

Buna göre; 2024 KPSS ortaöğretim tercihlerinin aralık ayında başlaması bekleniyor.

2024 KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman başlayacak? Tercih kılavuzunun aralık ayında yayınlanması bekleniyor - 1. Resim

KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS ortaöğretim tercih kılavuzunun aralık ayında ÖSYM tarafından yayımlanması öngörülüyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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