2024 Paris Olimpiyatları bitiş tarihine az süre kaldı, Ağustos’un ikinci haftası son bulacak

06 Ağustos 2024 09:31 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 09:32

Paris 2024’te koli basili bakterisi Belçikalı triatlet yarışmadan çekilmesine neden oldu! Koli basili bulaşıcı mı, neden olur?

Paris 2024’te koli basili bakterisi Belçikalı triatlet yarışmadan çekilmesine neden oldu! Koli basili bulaşıcı mı, neden olur?

32 spor dalında yaklaşık 10.500 sporcunun 329 madalya yarışında mücadele ettiği 33.Yaz Olimpiyat Oyunları Pazar günü yapılan final müsabakalarıyla sona erecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

26 Temmuz Cuma günü başlayan ve 206 ülkeden 10 bin 500 sporcunun madalya mücadelesi verdiği 2024 Paris Olimpiyatları 11 Ağustos Pazar günü sona erecek.

OLİMPİYATLARDA HANGİ BRANŞLAR YER ALIYOR?

26 Temmuz 2024 Cuma günü başlayan 2024 Yaz Olimpiyatlarında atletizm, atıcılık, boks, badminton, bisiklet, güreş, halter, jimnastik, judo, kürek, masa tenisi, okçuluk ve voleybol olmak üzere 32 spor dalında 10 bin 500 sporcu mücadele edecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINA KAÇ SPORCU KATILACAK?

3.kez Fransa’da düzenlenen 33.Yaz Olimpiyatlarında 10.500 sporcu 329 müsabakada mücadele ediyor.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINA KATILAN KAÇ ÜLKE VAR?

Türkiye’den 89 milli sporcunun kota aldığı 2024 Paris Olimpiyatlarına Türkiye başta olmak üzere Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, ABD, Polonya olmak üzere 206 ülke katılıyor.