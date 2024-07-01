2024 Paris Olimpiyatlarına 10.500 sporcu katılacak

01 Temmuz 2024 18:18 - Güncelleme : 01 Temmuz 2024 18:26

Türkiye’den 89 milli sporcunun katıldığı Paris Olimpiyatları, 26 Temmuz 2024 Cuma günü TSİ 22.00’da Seine Nehri’nde düzenlenen açılış töreniyle başlayacak.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINA KAÇ SPORCU KATILACAK?

3.kez Fransa’nın ev sahipliği yaptığı 33.Yaz Olimpiyatlarında; Fransa, Türkiye, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, ABD ve Polonya olmak üzere 206 ülke ve 10.500 sporcu 329 müsabakada mücadele edecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINA KATILAN KAÇ ÜLKE VAR?

Türkiye’den 89 milli sporcunun kota aldığı 2024 Paris Olimpiyatlarına Türkiye başta olmak üzere Fransa, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, ABD, Polonya olmak üzere 206 ülke katılıyor.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINA TÜRKİYE İLK KEZ HANGİ BRANŞLARDAN KATILIYOR?

2024 Paris Olimpiyatlarında OCOG önerisiyle kabul edilen spor dalları arasında Türkiye ilk kez break dans ve dalga sörfü branşlarında mücadele edecek.

2024 PARİS OLİMPİYATLARINDA KAÇ MÜSABAKA DÜZENLENECEK?

10.500 sporcunun katıldığı 2024 Paris Olimpiyatlarında 329 müsabaka düzenlenecek.

PARİS OLİMPİYATLARI VOLEYBOL BRANŞINDA HANGİ ÜLKELER VAR?

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın da bulunduğu 2024 Paris Olimpiyatlarında voleybol branşında Hollanda, İtalya ve Dominik Cumhuriyeti bulunuyor.