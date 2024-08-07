2024 Paris Olimpiyatları’na katılmayan bir ülke de Rusya! Men cezası ve Ukrayna Savaşı nedeniyle ROC yer almıyor.

07 Ağustos 2024 12:06 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 12:11

En son 2022 Kış Olimpiyatları’nda Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) bayrağı altında olimpiyatlara katılan Rusya’nın Belarus ile beraber savaşa destek vermeleri sebebiyle 2024 Paris Olimpiyatları’na girişi yasaklandı.

RUSYA EN SON NE ZAMAN YAZ OLİMPİYATLARINA KATILDI?

Rusya, Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda devlet destekli doping skandalı yüzünden Rusya Olimpiyat Komitesi (ROC) adı altında katıldı.

RUSYA KAÇ YILDIR OLİMPİYATLARDA YOK?

En son 2022 Kış Olimpiyatlarına devlet destekli doping skandalı sebebiyle Rusya Olimpiyat Komitesi bayrağıyla katılan Rusya, olimpiyatlardan men edilmiş olsa da tarafsız sporcularıyla 2018 yılından beri olimpiyatlara katılmaya devam ediyor.

RUSYA SPOR ORGANİZASYONLARINDAN NEDEN MEN CEZASI ALDI?

2016 yılında devlet destekli doping programı ihbarıyla Rusya, 2019 yılında Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) tarafından dört yıl boyunca olimpiyatlar ve Dünya Kupası dahil olmak üzere büyük spor Organizasyonlarından men cezası aldı.

Bu ceza sonraki yıllarda iki seneye indirildi ancak savaş yanlısı politika izleyen Rusya’nın Ukrayna Savaşı sebebiyle 2024 Paris Olimpiyatlarına girişi yasaklandı.

RUSYA OLİMPİYATLARDA VAR MI?

Rusya, Ukrayna Savaşını başlattığı gerekçesiyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi kararı doğrultusunda 26 Temmuz Cuma günü Seine Nehri’nde düzenlenen törenle başlayan 2024 Paris Olimpiyatları’nda yer almadı. Belarus ise savaş yanlısı politikası yüzünden olimpiyatlara katılmadı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Rus ve Belaruslu sporcuların sadece tarafsız bir statüde yarışa katılmasına izin verdi.

2024 PARİS OLİMPİYATLARI RUS SPORCULARDA TARAFSIZ STATÜDE ARANAN ŞARTLAR NELER?

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) kararıyla Rus ve Belaruslu sporcuların tarafsız statüde yer alması için aranan şartlar;

Ukrayna işgaline açık destek vermemek,

Orduyla bağlantısı bulunmamak,

Askeri ve devletin güvenlik güçleri arasında yer almamış olmak.