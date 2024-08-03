2024 Paris Olimpiyatları'nda Busenaz Sürmeneli'nin maç saati ve rakibi belli oldu

03 Ağustos 2024 17:50 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 19:16

Türkiye'nin Busenaz Sürmeneli'nin muhtemel rakibi Imane Khelif için yaptığı başvuru reddedildi!

Türkiye'nin Busenaz Sürmeneli'nin muhtemel rakibi Imane Khelif için yaptığı başvuru reddedildi!

2024 Paris Olimpiyatları'nda North Paris Arena'da boks branşının kadınlar 60 kilo kategorisinde ülkemizi temsil eden Busenaz Sürmeneli çeyrek finale çıktı.

Vatandaşlar tarafından milli boksörümüzün saat kaçta ve kimle karşılaşacağı merak konusu oldu.

BUSENAZ SÜRMENELİ'NİN ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 Paris Olimpiyatları'nın 3 Ağustos karşılaşmaları kapsamında milli boksör Busenaz Sürmeneli saat 18.06'da çeyrek final maçına çıkacak.

BUSENAZ SÜRMENELİ ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM?

Busenaz Sürmeneli, olimpiyatlarda çeyrek finalde Tayland temsilcisi Janjeam Suwanapheng ile karşı karşıya gelecek.

BUSENAZ SÜRMENELİ MAÇI HANGİ KANALDA?

2024 Paris Olimpiyatları'nın bütün karşılaşmaları TRT Spor ve TRT Yıldız ekranlarında canlı olarak yayınlanıyor.

Busenaz Sürmeneli'nin çeyrek final karşılaşması da bu kanallarda vatandaşlar tarafından izlenebilecek.