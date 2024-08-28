2024 Paris Paralimpik Oyunları 28 Ağustos'ta başlayıp 8 Eylül'e kadar devam edecek

28 Ağustos 2024 09:03 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 09:25

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nın sona ermesinin ardından 2024 Paralimpik Oyunları gündem oldu.

Vatandaşlar tarafından 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nın ne zaman başlayacağı, kaç Türk sporcunun yarışacağı ve hangi branşlarda yer alacağı araştırılıyor.

2024 PARİS PARALİMPİK OYUNLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2024 Paris Paralimpik Oyunları açılış töreni 28 Ağustos tarihinde Türkiye saati ile 21.00'da düzenlenecek.

8 Eylül'e kadar sürecek olan oyunların ilk karşılaşmaları ise 29 Ağustos Perşembe günü yapılacak.

2024 PARİS PARALİMPİK OYUNLARI'NDA KAÇ TÜRK SPORCU YARIŞACAK?

Türkiye'nin 8. kez katılacağı 2024 Paralimpik Oyunları'nda 15 branştan 48'i kadın 46'si erkek toplamda 94 milli sporcu ülkemizi temsil edecek.

2024 PARİS PARALİMPİK OYUNLARI'NDA TÜRKİYE HANGİ BRANŞLARDA YARIŞACAK?

Milli sporcularımızın oynayacağı branşlar ise şöyle: