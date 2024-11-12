2024 pastırma sıcakları ne zaman? Geleceği tarih bekleniyor

12 Kasım 2024 09:55 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 09:56

2024 yılının sonlarına yaklaşırken yaz aylarını da geride bıraktık. Kış ayına girmemizin ardından hava sıcaklıkları aniden soğumaya başlarken ekim ve kasım ayında olan pastırma sıcaklarının geleceği zaman da merak konusu oldu.

Ekim sonunda gerçekleşmesi beklenen pastırma sıcaklarının ne zaman başlayacağı merak edilirken Türkiye genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre gün içerisinde hava durumunun nasıl olacağını öğrenebiliyoruz.

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR, HANGİ AYDA 2024?

2024 yılında pastırma sıcaklarının ekim sonu ve kasım ortasında başlaması bekleniyor. Ülkemizde genel olarak bu aralıklarda sıcaklıklarda artış görülür.

Kasım ayının ilk haftalarında sıcaklıklar artarken tarihler genel olarak değişkenlik gösterebiliyor.

PASTIRMA SICAKLARI NE KADAR SÜRÜYOR?

Sıcaklar genel olarak birkaç gün sürerken bir haftaya da çıkabiliyor. Gündüzleri sıcaklıklar artış gösterir fakat geceleri serin hava etkisini sürdürür.

Bu dönemde gökyüzü aydınlık olur ve rüzgar sert olmaz.

PASTIRMA YAZI NEDİR, NEDEN OLUR?

Genel olarak sonbahar mevsiminin sonunda güneşli havanın hakim olması sonucu oluşan bu sıcaklıklar bazen yılda birkaç kez de yaşanabiliyor.

Bazı yıllarda hiç görülmediği de olmuştur. Kutuplardan gelen alçak soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkıyor.