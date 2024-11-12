Bugün İstanbul'da yağmur var mı? 12 Kasım il il hava durumu tahmini
İstanbul’da havanın yağışlı olup olmayacağı bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
MGM internet sitesinde yer alan yeni haftanın hava durumu tahminlerine göre; Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
BUGÜN İSTANBUL’DA YAĞIŞ VAR MI?
“İstanbul’da bugün yağış var mı?” sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bugün İstanbul’da sağanak geçişler görülecek.
Sağanak yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi ve hava sıcaklığının da hafta sonuna doğru düşmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, 12 Kasım Salı (bugün) yurt genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
Yurdun iç kesimlerde ise pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
12 KASIM İL İL HAVA DURUMU
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
AFYONKARAHİSAR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
MERSİN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 17°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı bulutlu