Bugün İstanbul'da yağmur var mı? 12 Kasım il il hava durumu tahmini

12 Kasım 2024 09:16 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 09:22

İstanbul’da havanın yağışlı olup olmayacağı bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün yurt genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

MGM internet sitesinde yer alan yeni haftanın hava durumu tahminlerine göre; Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

BUGÜN İSTANBUL’DA YAĞIŞ VAR MI?

“İstanbul’da bugün yağış var mı?” sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bugün İstanbul’da sağanak geçişler görülecek.

Sağanak yağışın hafta sonuna kadar aralıklarla sürmesi ve hava sıcaklığının da hafta sonuna doğru düşmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlere göre, 12 Kasım Salı (bugün) yurt genelinde parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı bir havanın hakim olması bekleniyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

Yurdun iç kesimlerde ise pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

12 KASIM İL İL HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

AFYONKARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 19°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 17°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı bulutlu