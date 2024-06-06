2024 Steam yaz etkinlikleri 27 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında yapılacak

06 Haziran 2024 23:49 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 23:26

Valve Corporation’ın dijital oyun platformu Steam, bu yılki yaz etkinliklerini 27 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında düzenleyecek.

Oyunseverler, bu tarihlerde birçok oyunu indirimli fiyatlarla satın alma fırsatı yakalayacak.

İndirime girecek oyunlar ise etkinlik başladığında açıklanacak.

Steam, 2003 yılından bu yana oyunculara çevrimiçi oyun satın alma imkanı sunan en popüler platformlardan biri olarak biliniyor.

Counter Strike 2, gibi Valve ait oyunlar dahil; tüm şirketler tarafından piyasaya sürülen oyunlara erişmek mümkün.

Ayrıca, Steam Deck adlı bir oyun konsolu ile Valve, oyuncu yelpazesini iyice genişletmiş durumda.

2024 yaz indirimleri şimdiden heyecanla bekleniyor.