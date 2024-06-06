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2024 Steam yaz etkinlikleri 27 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında yapılacak

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
06 Haziran 2024 23:49 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 23:26
2024 Steam yaz etkinlikleri 27 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında yapılacak

Oyunseverlerin merakla beklediği Steam yaz etkinlikleri, 27 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Valve Corporation tarafından 2003 yılında geliştirilen Steam, her yıl düzenlediği indirimlerle dikkat çekiyor.

Valve Corporation’ın dijital oyun platformu Steam, bu yılki yaz etkinliklerini 27 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında düzenleyecek.

Oyunseverler, bu tarihlerde birçok oyunu indirimli fiyatlarla satın alma fırsatı yakalayacak.

İndirime girecek oyunlar ise etkinlik başladığında açıklanacak.

2024 Steam yaz etkinlikleri 27 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında yapılacak - 1. Resim

Steam, 2003 yılından bu yana oyunculara çevrimiçi oyun satın alma imkanı sunan en popüler platformlardan biri olarak biliniyor.

Counter Strike 2, gibi Valve ait oyunlar dahil; tüm şirketler tarafından piyasaya sürülen oyunlara erişmek mümkün.

Ayrıca, Steam Deck adlı bir oyun konsolu ile Valve, oyuncu yelpazesini iyice genişletmiş durumda.

2024 yaz indirimleri şimdiden heyecanla bekleniyor.

Kaynak: TGRT Haber
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