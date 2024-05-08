2024 UEFA Şampiyonlar Ligi finali İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan Wembley Stadyumu'nda yapılacak

08 May 2024 09:16 - Güncelleme : 08 May 2024 09:32

Avrupa futbolunun en büyük turnuvasının yarı final maçlarının galipleri belli olmaya başladı.

Futbolseverler tarafından yarı final maçlarının ardından finale yükselecek olan takımların nerede oynayacağı merak ediliyor.

Ayrıca final maçının hangi takımlar arasında oynanacağı da araştırılıyor.

Şampiyonlar ligi finali 1 Haziran'da İngiltere'nin Londra şehrinde bulunan Wembley Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmanın ilk takımı ise 7 Mayıs tarihinde oynanan Paris Saint Germain ve Borussia Dortmund rövanş maçında belli oldu.

Dortmund maçın 50. dakikasında attığı golle maçı kazanarak finale yükselen ilk takım oldu.

Dortmund'un rakibi ise bugün Türkiye saati ile 22.00'da oynanacak Real Madrid - Bayern Münih karşılaşmasında belli olacak.

30 Nisan tarihinde oynanan ilk yarı final maçında Real Madrid - Bayern Münih 2-2 berabere kalmıştı.