2024 YAŞ kararlarına göre emekliye ayrılan generaller belli oldu

01 Ağustos 2024 16:04 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:48

Bugün belli olan YAŞ kararları sonucunda görev süresi sonlanan generallerin isimleri açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantı sonrası emekliye ayrılan generaller arasında Sıtkı Varlı, Faruk Metin gibi isimler yer aldı.

1 AĞUSTOS YAŞ KARARLARI EMEKLİYE AYRILAN GENERALLER KİM?

Açıklanan listeye göre görev süresi sona eren generaller belli olurken birçok terfi de oldu. Liste şöyle: