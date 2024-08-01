2024 YAŞ kararlarına göre emekliye ayrılan generaller belli oldu
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
01 Ağustos 2024 16:04 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 16:48
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısının sona ermesiyle beraber karara göre yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilen generallerin listesi de yayımlandı. 1 Ağustos YAŞ kararlarına göre hangi generaller ve albaylar emekliye ayrıldı netleşti.
Bugün belli olan YAŞ kararları sonucunda görev süresi sonlanan generallerin isimleri açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen toplantı sonrası emekliye ayrılan generaller arasında Sıtkı Varlı, Faruk Metin gibi isimler yer aldı.
1 AĞUSTOS YAŞ KARARLARI EMEKLİYE AYRILAN GENERALLER KİM?
Açıklanan listeye göre görev süresi sona eren generaller belli olurken birçok terfi de oldu. Liste şöyle:
Kaynak: TGRT Haber