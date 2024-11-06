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2024 YDS ne zaman açıklanacak? 2024 YDS/2 sonuçları açıklandı mı?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Kasım 2024 09:50 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:51
2024 YDS ne zaman açıklanacak? 2024 YDS/2 sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2024-YDS/2 gerçekleşti, gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınava giren vatandaşlar ve aileleri sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

Bu yılın son kez düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2024-YDS/2 oturumu da geride kaldı. 89 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınav 180 dakika sürdü.

  • İngilizce'de 104 bin 363 aday,
  • Arapça'da 6 bin 568 aday,
  • Almanca'da 1.688 aday,
  • Fransızca'da 1.038 aday ve
  • Rusça dillerinde ise 966 aday olmak üzere
    toplam 114 bin 623 aday sınav için başvuruda bulunmuştu

2024 YDS ne zaman açıklanacak? 2024 YDS/2 sonuçları açıklandı mı? - 1. Resim

2024 YDS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 YDS/2 yani Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na giren yüksek lisans ve doktora adayları artık açıklanacak sonuçlara kilitlendi. Peki, 2024 YDS ne zaman açıklanacak? 2024 YDS/2 sonuçları açıklandı mı?

Sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi üzerinden ilan edildi.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/2 sonuçları yapılan açıklamaya göre 22 Kasım 2024 Cuma günü açıklanacak. Sonuçların tam olarak saat kaçta açıklanacağı ise henüz bilinmiyor.

2024 YDS ne zaman açıklanacak? 2024 YDS/2 sonuçları açıklandı mı? - 2. Resim

2024 YDS SONUCUMU NASIL ÖĞRENİRİM?

ÖYM’nin hazırladığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/2 sonuçları yine ÖSYM'nin sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

2024 YDS ne zaman açıklanacak? 2024 YDS/2 sonuçları açıklandı mı? - 3. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
22 Kasım'da açıklanacak.
114 bin 623 aday sınava girmek için başvuruda bulundu.

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Kaynak: TGRT Haber

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