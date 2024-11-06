06 Kasım 2024 09:50 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:51

ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2024-YDS/2 gerçekleşti, gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Sınava giren vatandaşlar ve aileleri sonuçların açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı.

3 Kasım YDS 2 sınavı için açık olacak olan nüfus müdürlükleri açıklandı

3 Kasım YDS 2 sınavı için açık olacak olan nüfus müdürlükleri açıklandı

4 farklı ilde gerçekleşecek olan e-YDS tarihi belli oldu

4 farklı ilde gerçekleşecek olan e-YDS tarihi belli oldu

Bu yılın son kez düzenlenen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2024-YDS/2 oturumu da geride kaldı. 89 sınav merkezinde gerçekleştirilen sınav 180 dakika sürdü.

İngilizce'de 104 bin 363 aday,

Arapça'da 6 bin 568 aday,

Almanca'da 1.688 aday,

Fransızca'da 1.038 aday ve

Rusça dillerinde ise 966 aday olmak üzere

toplam 114 bin 623 aday sınav için başvuruda bulunmuştu

2024 YDS NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2024 YDS/2 yani Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'na giren yüksek lisans ve doktora adayları artık açıklanacak sonuçlara kilitlendi. Peki, 2024 YDS ne zaman açıklanacak? 2024 YDS/2 sonuçları açıklandı mı?

Sonuç tarihi ÖSYM sınav takvimi üzerinden ilan edildi.

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/2 sonuçları yapılan açıklamaya göre 22 Kasım 2024 Cuma günü açıklanacak. Sonuçların tam olarak saat kaçta açıklanacağı ise henüz bilinmiyor.

2024 YDS SONUCUMU NASIL ÖĞRENİRİM?

ÖYM’nin hazırladığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/2 sonuçları yine ÖSYM'nin sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.

2024-YDS/2 Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandıhttps://t.co/He8GUJLRakpic.twitter.com/3xFSGjXRE2 — ÖSYM (@OSYMbaskanligi) November 3, 2024