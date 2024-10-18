4 farklı ilde gerçekleşecek olan e-YDS tarihi belli oldu

18 Ekim 2024 17:50 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 18:08

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS)'ye az kaldı. Adaylar ise e-YDS ne zaman sorusunu soruyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) saatler kaldı.

Sınava girecek adaylar gerçekleşecek sınav için e-YDS​ ne zaman sorusunu sormaya başladı. İşte detaylar!

e-YDS NE ZAMAN?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı(e-YDS) başvuruları, 1-10 Ekim tarihleri arasında alındı. İngilizce ve Farsça olarak uygulanacak olan e-YDS sınav tarihi de belli oldu.

Açıklanan takvime göre e-YDS Farsça/İngilizce, 19 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek.

e-YDS YILDA KAÇ KEZ YAPILIR?

ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre e-YDS yılda 12 kez yapılıyor. Bu sene ise sınava 5 bin 156 aday katılacak.

e-YDS HANGİ ŞEHİRLERDE OLACAK?

19 Ekim günü e-YDS için büyük bir heyecan yaşanacak. Sınav; İstanbul​, Ankara, İzmir ve Adana'da yer alan e-sınav merkezlerinde gerçekleşecek.