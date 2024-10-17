e-YDS 2024/11 (Farsça/İngilizce) sınav giriş yerleri açıklandı
Farsça/İngilizce dallarında yapılacak olan e-YDS sınavına girecek adayların sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı.
Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na başvuran adaylar, e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman merak ediyordu.
ÖSYM, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.
YDS ile eşdeğer olan e-YDS puanı, beş yıl süre ile geçerli oluyor.
E-YDS 2024/11 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) sınavı, 19 Ekim Pazar günü yapılacak.
Sınav saat 13.45'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Sınav başladıktan sonra ilk doksan dakika dolmadan sınavdan çıkılmıyor.
E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle alabilir.
e-YDS 2024/11 (Farsça/İngilizce): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldıhttps://t.co/dn5B6gpg0apic.twitter.com/Bgr9IbwLzl— ÖSYM (@OSYMbaskanligi)