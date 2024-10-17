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e-YDS 2024/11 (Farsça/İngilizce) sınav giriş yerleri açıklandı

Editör: Barış Tunçel / Kaynak: TGRT HABER
17 Ekim 2024 15:17 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 15:28
e-YDS 2024/11 (Farsça/İngilizce) sınav giriş yerleri açıklandı

Farsça/İngilizce dallarında yapılacak olan e-YDS sınavına girecek adayların sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından erişime açıldı. 

Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na başvuran adaylar, e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce sınavı ne zaman merak ediyordu. 

ÖSYM, adayların sınava girecekleri bina ve salonlara atama işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. 

YDS ile eşdeğer olan e-YDS puanı, beş yıl süre ile geçerli oluyor.

e-YDS 2024/11 (Farsça/İngilizce) sınav giriş yerleri açıklandı - 1. Resim

E-YDS 2024/11 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2024/11 Farsça/İngilizce) sınavı, 19 Ekim Pazar günü yapılacak. 

Sınav saat 13.45'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Sınav başladıktan sonra ilk doksan dakika dolmadan sınavdan çıkılmıyor. 

e-YDS 2024/11 (Farsça/İngilizce) sınav giriş yerleri açıklandı - 2. Resim

E-YDS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle alabilir.

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Kaynak: TGRT HABER

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