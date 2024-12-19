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2024 yılını anlatan kelime hangisi? TDK anket başlattı sosyal medyada gündem oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
19 Aralık 2024 19:37 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 19:53
2024 yılını anlatan kelime hangisi? TDK anket başlattı sosyal medyada gündem oldu

Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi, 2024 yılının kelimesini seçmek için 7 seçenekten oluşan bir anket başlattı.

Uzman isimlerden oluşan bir heyet, ankette yer verilmek üzere 2024​ yılını anlatan 7 kelime ve kavram belirledi.

Belirlenen kelimeler TDK’nın resmi internet sitesinde oylamaya açıldı.

2024 yılını anlatan kelime hangisi? TDK anket başlattı sosyal medyada gündem oldu - 1. Resim

TDK ANKETİNE NASIL OY VERİLİR?

2024 Yılının Kelimesi için yapılacak oylama https://anket.tdk.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak.

Vatandaşlar, değerlendirme kurulu tarafından belirlenen 7 kelimeden kendilerine hitap eden birini seçebilecek.

2024 yılını anlatan kelime hangisi? TDK anket başlattı sosyal medyada gündem oldu - 2. Resim

TDK ANKETİ KELİMELERİN ANLAMI NE?

TDK’nın anketinde yer alan kelimelerin anlamı kısaca şöyle:

  • Algoritma: Belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol.
  • Dijital Yorgunluk: Dijital teknolojilere uzun süreli etkileşimden kaynaklanan fiziksel, zihinsel ve duygusal yorgunluk.
  • Kalabalık Yalnızlık: Kalabalık bir çevresi olmasına rağmen yine de kendini yalnız hisseden insanın düştüğü durum.
  • Merhamet: Acıma duygusu.
  • Yabancılaşma: Bireylerin birbirlerinden ya da içinde bulunduğu ortam veya zamandan uzaklaşmalarını ifade eden durum.
  • Yapay Zekâ: Bilgisayar sisteminin öğrenme ve sorun çözme gibi insan benzeri bilişsel işlevleri taklit edebilme becerisidir.
  • Yozlaşma: Bireyin ya da toplumun öz değerlerini unutup başka ülkelere ait değerleri benimsemesi.

Sıkça Sorulan Sorular
Türk Dil Kurumu'nun kısaltmasıdır.

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Kaynak: TGRT Haber
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