2024 yılını anlatan kelime hangisi? TDK anket başlattı sosyal medyada gündem oldu
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
19 Aralık 2024 19:37 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 19:53
Türk Dil Kurumu (TDK) ve Ankara Üniversitesi, 2024 yılının kelimesini seçmek için 7 seçenekten oluşan bir anket başlattı.
Uzman isimlerden oluşan bir heyet, ankette yer verilmek üzere 2024 yılını anlatan 7 kelime ve kavram belirledi.
Belirlenen kelimeler TDK’nın resmi internet sitesinde oylamaya açıldı.
TDK ANKETİNE NASIL OY VERİLİR?
2024 Yılının Kelimesi için yapılacak oylama https://anket.tdk.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacak.
Vatandaşlar, değerlendirme kurulu tarafından belirlenen 7 kelimeden kendilerine hitap eden birini seçebilecek.
TDK ANKETİ KELİMELERİN ANLAMI NE?
TDK’nın anketinde yer alan kelimelerin anlamı kısaca şöyle:
- Algoritma: Belli bir problemi çözmek veya belirli bir amaca ulaşmak için tasarlanan yol.
- Dijital Yorgunluk: Dijital teknolojilere uzun süreli etkileşimden kaynaklanan fiziksel, zihinsel ve duygusal yorgunluk.
- Kalabalık Yalnızlık: Kalabalık bir çevresi olmasına rağmen yine de kendini yalnız hisseden insanın düştüğü durum.
- Merhamet: Acıma duygusu.
- Yabancılaşma: Bireylerin birbirlerinden ya da içinde bulunduğu ortam veya zamandan uzaklaşmalarını ifade eden durum.
- Yapay Zekâ: Bilgisayar sisteminin öğrenme ve sorun çözme gibi insan benzeri bilişsel işlevleri taklit edebilme becerisidir.
- Yozlaşma: Bireyin ya da toplumun öz değerlerini unutup başka ülkelere ait değerleri benimsemesi.
Sıkça Sorulan Sorular
Türk Dil Kurumu'nun kısaltmasıdır.
Kaynak: TGRT Haber