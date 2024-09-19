Türk alfabesi değişecek söylentilerine TDK Başkanı cevap verdi! 34 harflik listeye açıklık getirdi

19 Eylül 2024 10:08 - Güncelleme : 19 Eylül 2024 10:16

Türk Devletleri Teşkilatı'nın 34 harften oluşan "Ortak Türk Alfabesi" önerisi üzerinde uzlaştı. Bu gelişme sonrası gündeme oturan "Türk alfabesi değişecek mi?" sorusunun cevabını Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert verdi.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü​'de 9-11 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonunun 3. toplantısı büyük ses getirdi. Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu (TDK) iş birliğinde düzenlene toplantıda Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) kurduğu komisyon, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştı.

TÜRK ALFABESİ DEĞİŞECEK Mİ?

Bu gelişme sonrası Türkiye​'de alfabe değişikliğine gidileceği yönünde bir algı oluşurken, spekülasyonlara son verecek açıklama TDK Prof. Dr. Osman Mert'ten geldi. TRT Haber'e konuşan Prof. Dr. Mert, Türkiye ve Azerbaycan’da mevcut alfabede bir değişiklik olmayacağını söyledi.

"Diğer lehçelerle ortak olan 29 harfi kullanmaya devam edeceğiz" diyşen Mert "Bu konuda bazı spekülasyonlar oldu. 34 harfli liste, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın alfabelerinde var olan harflerin toplamı, ancak bu bir alfabe değil, liste. Her lehçe sadece ihtiyacı olan harfleri kullanacak, ortak olan 29 harf aynı kalacak" ifadelerini kullandı.

"BU, BİR LEHÇENİN ALFABESİ DEĞİL ÇERÇEVE ALFABEDİR"

Harf sayısı arttıkça alfabenin ekonomik olma özelliğinin zayıflayacağını belirten Mert, şunları söyledi: "Tek hamlede yazılan harfler daha ekonomiktir, ancak fazla sayıda harf olursa alfabe karmaşık hâle gelir. Türkiye Türkçesinde olmayan, ama diğer lehçelerde var olan sesler için harfler listeye alınmak zorundaydı ve alındı, dolayısıyla bu herhangi bir lehçenin alfabesi değil, bütün lehçelerde kullanılan ve üzerinde uzlaşılan bir çerçeve alfabedir."