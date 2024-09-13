Ortak Türk alfabesi ile dil mirasının korunması amaçlanıyor

13 Eylül 2024 09:07 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 09:09

Türk Devleti Teşkilatı (TDT) tarafından kurulan Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu, dil mirasının korunması amacıyla tasarlanan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaştı.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün ev sahipliği yaptığı Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonunun üçüncü toplantısında 34 harften oluşan Ortak Türk alfabesindeki her harfin Türk dillerinde bulunan fonemleri temsil edeceği belirtildi.

ORTAK TÜRK ALFABESİ KABUL EDİLDİ Mİ?

Türk Akademisi, Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonunun üçüncü toplantısında 34 harften oluşan ve dil mirasının korunması amacıyla tasarlanan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşma sağlandığını duyurdu.

ORTAK TÜRK ALFABESİ NEYİ AMAÇLIYOR?

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’nün ev sahipliği yaptığı Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonunun üçüncü toplantısının temel amacı komisyonun 2 yıllık faaliyet deneyiminden yararlanarak Türk dilleri için ortak alfabe projesine ilişkin çalışmaları sonuçlandırmak iken ortak ortak alfabe çalışmaları Türk halkları arasındaki karşılıklı bağı güçlendirmeyi ve dil mirasını korumayı amaçlıyor.

ORTAK TÜRK ALFABESİ NEDİR?

Ortak alfabe, Türk devletleri arasındaki işbirliğini artırmayı ve kimlik bilincini geliştirmeye teşvik etmek amacıyla Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu tarafından oluşturuldu.

ORTAK TÜRK ALFABESİ KAÇ HARF?

Ortak Türk alfabesi, Türk dünyasındaki farklı lehçeler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak 34 harf olarak tasarlandı.

KAÇ ÇEŞİT TÜRK ALFABESİ VARDIR?

Türklerin yaygın olarak kullandığı yazı sistemleri arasında; Göktürk, Uygur, Arap, Latin ve Kiril alfabeleri yer alıyor.