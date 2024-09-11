Ortak Türk alfabesinde 34 harf bulunuyor

11 Eylül 2024 14:32 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 15:21

Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu işbirliğinde 9-11 Eylül tarihlerinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonunun 3. toplantısı düzenlendi. Toplantının ardından Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşıldığı duyuruldu. Duyurunun ardından Ortak Türk alfabesi nasıl olacak, kaç harf var soruları gündeme geldi.

Türk Akademisi ve Türk Dil Kurumu işbirliğinde 9-11 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu'nun 3. toplantısı düzenlendi.

Toplantının ardından ortak Türk alfabesi önerisi üzerinde uzlaşıldığı açıklandı.

Vatandaşlar tarafından ortak Türk alfabesinin içinde kaç harf olduğu ve nasıl olacağı merak ediliyor.

ORTAK TÜRK ALFABESİ NASIL OLACAK, KAÇ HARF VAR?

Latin harflerine dayalı 34 harften oluşan ortak Türk alfabesi, Türk devletleri arasındaki iletişimi kolaylaştırarak, kültürel bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

Alfabede bulunan her harf, Türk dünyasında yer alan farklı lehçeler ve dil ihtiyaçlarına karşılık gelecek şekilde tasarlandı.

Konuyla ilgili yapılan toplantının ardından yapılan açıklamada "Bu özverili çalışmanın sonucunda, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşıldı. Önerilen alfabedeki her harf, Türk dillerinde bulunan farklı fonemleri temsil etmektedir" ifadeleri kullandı.

Ayrıca toplantının başarıyla sonuçlanmasının tarihi önemine de dikkat çekilerek "Ortak Türk Alfabesi'nin geliştirilmesi, Türk halkları arasında karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik ederken, onların dil mirasını da korumaktadır" değerlendirilmesinde bulunuldu.

34 harften oluşan ortak Türk alfabesi ise şöyle: