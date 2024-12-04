2025 bedelli askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih bekleniyor

04 Aralık 2024 13:34 - Güncelleme : 04 Aralık 2024 13:59

Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyurulması beklenen bedelli askerlik yerlerine kısa süre kaldı. 2025 yılında askerliğe gidecek olan kişiler MSB'nin askerlik yerlerini açıklamasını bekliyor.

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2025 bedelli askerlik ücretine dair detaylar

Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2025 bedelli askerlik ücretine dair detaylar

2025​ yılı celp ve sevk tarihleri MSB​ tarafından açıklanırken gözler yerlerin duyurulacağı tarihe çevrildi. 2024​ senesinde sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden duyurulmuştu.

Binlerce bedelli askerlik​ yapacak olan kişi ise yerlerin açıklanacağı tarihi bekliyor.

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından askerlik yerlerinin ocak ayında açıklanması bekleniyor.

Yerler genel olarak sene başında MSB tarafından duyuruluyor. 2024 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2024 tarihinde duyurulmuştu.

2025 yılında da tarihlerin benzer olması bekleniyor.

MSB BEDELLİ ASKERLİK SEVK VE CELP TARİHLERİ 2025

2025 yılının tarihleri henüz duyurulmazken 12 Ocak 2024 tarihinde "2024 yılı bedelli askerlik celp ve sevk duyurusu" paylaşılmıştı.

Duyuruda yer alan tarihler ise şöyle oldu:

08 Şubat 2024, 07 Mart 2024, 18 Nisan 2024, 16 Mayıs 2024, 27 Haziran 2024, 25 Temmuz 2024, 22 Ağustos 2024, 19 Eylül 2024, 17 Ekim 2024, 14 Kasım 2024, 12 Aralık 2024.

Bu yıl da tarihlerin yaklaşık olarak aynı olması beklenirken şubat ayında sevk olması tahmin ediliyor.

2025 BEDELLİ ASKERLİK NE KADAR, KAÇ TL?

2025 yılında bedelli askerlik ücretleri henüz belli olmadı. Memur zammı ve enflasyon oranının ardından askerlik ücretlerinin de değişmesi bekleniyor.

Tahminlere göre yeni yılda ücretin 242 bin 555 TL civarında çıkması bekleniyor. MSB tarafından yeni yıl ücretleri henüz belirlenmedi.