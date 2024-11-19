Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? 2025 bedelli askerlik ücretine dair detaylar

19 Kasım 2024 11:51 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:54

Bedelli askerlik zammı, ocak ayından sonra askere gidecek vatandaşların gündeminde yer alıyor. Memur zammının belli olmasının ardından 2025 yılında bedelli askerlik ücreti netlik kazanacak.

Bedelli askerlik​ ücretinin ne kadar olacağına dair araştırmalar hız kazandı. Ocak ayında enflasyon​ farkına bağlı olarak belirlenecek olan memur zammıyla belli olacak bedelli askerlik ücreti, MSB​ tarafından duyurulacak.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücretinin ne kadar zamlanacağı henüz belli değil. Ancak 6 aylık enflasyon farkı ile memur zam oranı OVP’de yer alan yüzde 41,11’lik tahmine göre bedelli askerlik ücreti yüzde 11,33 artışla zamlanabilir.

Buna göre; 2024’te 217 bin 871 lira 4 kuruş olan bedelli askerlik ücretinin, 2025 yılında 242 bin 555 lira olabileceği tahmin ediliyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

MSB tarafından belirlenen şartları taşıyan yükümlüler ödemelerini peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.