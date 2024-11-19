Belediyeye büyük tepki! Salyangoz heykeli olacaktı, başka bir şeye benzetildi

19 Kasım 2024 11:28 - Güncelleme : 19 Kasım 2024 11:37

İngiltere'de halka açık alanda yapılan salyangoz heykeli, "dev bir dışkı"ya benzetildi. Birçok ziyaretçi, espri konusu yaptığı tasarımı, kamu parasının büyük bir israfı olarak nitelendirildi.

İngiltere'de Batı Sussex Kontluğu sınırları içinde yer alan Chichester şehrinde belediye tarafından 6 bin sterlin maliyetle inşa edilen söğüt dallarından örülmüş olan Salgyangoz Barınağı heykeli, tartışma başlattı. Bölgenin güney kıyılarında yaşayan deniz salyangozlarını temsilen tasarlanan salyangoz tasarımı, Medmerry Doğa Koruma Alanı'ndaki Earnley Bakış Noktası'nda tanıtıldı. Ancak ziyaretçiler, 4,5 metrelik heykelin "dev bir insan dışkısı"na benzediğini ve bunun vergi mükelleflerinin parasının israfı olduğunu söyledi.

"TAMAMEN SAÇMALIK"

Ziyaretçilerden Solly Everett belediyenin harcamısını eleştirerek "Güney sahilinin zengin kıyı mirasını dev bir kaka emojisiyle işaretleme fikri çok komik. Ancak günümüzde denizdeki ham lağım miktarını göz önüne aldığımızda belki de bu tamamen uygundur. Bu, kamu parasının büyük bir israfı. Bundan daha iyi bir tasarım yapamazlar mıydı? Tamamen saçmalık" ifadelerini kullandı.

"SANATA PARA HARCAMAK GÜZEL AMA..."

Başka bir ziyaretçi ise "Bu devasa heykelin tasarımı sırasında hiçbir zaman bir kişinin elini kaldırıp 'Affedersiniz ama bu dev bir kaka gibi görünüyor' dememiş olmasını akıl almaz buluyorum. Vergi mükelleflerinin parasının büyük bir kısmını kamusal sanata harcamak güzel ve hoş ancak bunun nasıl görüneceği konusunda daha fazla istişare yapılması gerektiği kesin" diye konuştu.

ŞAKA OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM

Tasarımın amacına ulaşamadığını düşünen bir başka ziyaretçi da "Bunu gördüğümde gülmekten kendimi alamadım. İlk başta şaka olduğunu düşündüm. Bu devasa heykelin tasarımı sırasında hiçbir aşamada bir kişinin bile elini kaldırıp, 'Affedersiniz ama bu dev bir kaka gibi görünüyor' dememiş olmasını akıl almaz buluyorum" yorumunu yaptı.