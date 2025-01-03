2025 bekçi, imam, mühendis maaşları ne kadar oldu? TÜİK enflasyon rakamlarının ardından netleşti

03 Ocak 2025 11:04 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:10

TÜİK tarafından aralık ayı enflasyon verileri açıklandı. Türkiye'nin 2024 yıl sonu enflasyonu 44,38 oldu. Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon oranı netleşti. 2025 yılının ilk 6 ayında bekçi, imam ve mühendis maaşlarının ne kadar olacağı gündem oldu. Açıklanan bilgilere göre mühendis (1/4) maaşları 60 bin 663 TL oldu.

Memur maaşlarının ardından hepsi değişti! İşte zamlı engelli maaşı, kıdem tazminatı, evde bakım ve 65 yaş aylığı güncel tutarları

Memur maaşlarının ardından hepsi değişti! İşte zamlı engelli maaşı, kıdem tazminatı, evde bakım ve 65 yaş aylığı güncel tutarları

Milyonlarca vatandaşın yakından takip ettiği aralık ayı enflasyon​ verileri açıklandı ve 6 aylık oran netleşti.

Vatandaşlar tarafından 2025 yılında bekçi​, imam​ ve mühendis​ maaşlarının ne kadar olacağı merak ediliyor.

2025 BEKÇİ, İMAM, MÜHENDİS MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan bilgilerin ardından memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı 11,54 oldu.

Bu oranda bekçi, imam ve mühendislerin maaşlarına yapılacak olan zamlar şöyle:

Bekçi: 55 bin TL (Ortalama)

Mühendis (1/4): 67 bin 663,51 TL

Vaiz: 55 bin 303 TL

İmam Hatip: 29 bin 415 TL

KÖK MAAŞLAR NE KADAR OLDU?

SSK 2000 öncesi emekli olan vatandaşların kök maaşları 14 bin 178 TL'den 16 bin 411 TL'ye yükselirken sonrası emeklilerin ise maaşları 10 bin 173 TL'ye çıktı.

Bağ-Kur'lu esnafın güncel emekli maaşı 14 bin 965 TL olarak açıklanırken tarım emeklisinin ise 11 bin 678 TL oldu.