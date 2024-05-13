2025 Eurovision'a ev sahipliği yapacak şehrin Eylül ayında açıklanması bekleniyor

13 May 2024 19:16 - Güncelleme : 13 May 2024 19:28

69. Eurovision Şarkı Yarışması için ev sahipliği süreci, bugün İsviçre'nin Bern kentinde ülkenin ulusal yayıncısı SSR SRG tarafından başlatıldı.

Yarışmanın detayları üzerine ilk toplantısını yapmak üzere bir çalışma grubunun bir araya geldiği belirtildi.

Eurovision 2025'e ev sahipliği yapmak İsviçre'deki üç şehir, Eurovision 2025'e ev sahipliği yapma niyetini dile getirdi.

İlk ilgi gösteren şehir Cenevre oldu. Basel ve Sankt Gallen ise daha sonra Avrupa yarışmasını ev sahipliği yapmayı istediklerini belirtti.

Basel-Stadt kantonu başkanı Conradin Cramer, "Basel'in hazır olduğunu" ve "Basel'in İsviçre için bu dünyaca ünlü şarkı yarışmasının bir sonraki ev sahipliğini yapabilmesi harika olurdu" dedi.