Eurovision 2024'ü İsviçre kazandı

12 May 2024 12:10 - Güncelleme : 12 May 2024 12:14

Avrupa'nın en büyük müzik etkinliği olan Eurovision Şarkı Yarışması'nda 2024 yılının galibi belli oldu.

İsveç'te gerçekleştirilen yarışmanın finalinde 25 ülke, birinci olmak için mücadele etti.

Gecenin sonunda, 591 puanla öne geçen İsviçre bu yılın kazananı oldu.

Ödülünü alırken duygusal anlar yaşayan Nemo, yaptığı konuşmada, "Çok teşekkür ederim ve umarım bu yarışma vaadini yerine getirebilir, haysiyet ve barış için mücadele eder." dedi.

Bu zafer, İsviçre'nin Eurovision tarihinde önemli bir yer edinmesini sağladı.

Gecede yaşanan komik bir olay ise, kazanan Nemo'nun yanlışlıkla aldığı ödülü kırması oldu.