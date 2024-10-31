2025 hac kura sonuçları ne zaman, nasıl öğrenilir? Çekiliş bugün gerçekleşti

31 Ekim 2024 11:29 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:33

31 Ekim Perşembe günü milyonlarca hacı adayı 2025 hac kura çekilişini takip etti. 10.30'da başlayan kura çekilişinin sonuçlarını öğrenmek isteyenler nasıl, nereden öğrenileceğini araştırmaya başladı. Geçtiğimiz yıl 21.00 civarında sistem üzerinden erişime açılmıştı.

2025 senesinde çekilecek olan hac kuraları bugün başladı. Milyonlarca kişinin beklediği kura çekilişi 31 Ekim Perşembe günü gerçekleşirken adaylar kura sonuçlarının nereden, nasıl bakılacağını merak ediyor.

2025 HAC KURALARI ÇEKİLDİ Mİ, NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025 yılında hac kura çekimi 31 Ekim günü 10.30'da başladı. Canlı yayın ile anlık olarak ekranlara gelen kura çekilişi sonrasında e- Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ise sonuçlara erişebileceksiniz.

Geçtiğimiz yıl kura sonuçlarının ardından sonuçları 21.00 civarında e- Devlet üzerinden açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların akşam saatlerinde e- Devlet üzerinden duyurulması bekleniyor.

Hacı adaylarına, sonuçların belli olmasının ardından kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılması da bekleniyor.

HAC KURA SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

31 Ekim günü 10.30'da noter ve vatandaşların katılımı ile 2025 hac kuraları çekildi.

Çekiliş Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Kura çekilişinin ardından ise sonuçların açıklanacağı saate gözler çevrildi.

Vatandaşlar, e- Devlet üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yaptıktan sonra kura sonuçlarını öğrenebilecek.

E-DEVLET​ HAC KURASI SORGULAMA EKRANI

HAC KESİN KAYIT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kura sonucu hak kazanan isimler 4 Kasım Pazartesi gününden itibaren kesin kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek. İşlemler için Diyanet İşleri Başkanlığı Organizasyonu veya Özel Acenta Organizasyonlarından bir tanesine başvurabilecek.

Adaylar, hac ücretlerinin hepsini kesin kayıt esnasında yatırabilirken taksit halinde yatırılmasına da imkan sunulacak.

Ödeme programı kesin kayıt yapıldığı esnada adaylara bildirilecek ve belirlenmiş süre içerisinde yatırılmaması üzerine kayıtları silinecek.