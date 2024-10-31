2025 yılı hac kurasının ne zaman çekileceği netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

31 Ekim 2024 09:03 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 09:04

2025 yılında hacca gitmek isteyen vatandaşların heyecanla beklediği gün geldi. 10.30'da vatandaşlar ve noter eşliğinde gerçekleşecek olan hac kura çekilişinin başlangıç saati ve tarihi de belli oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olan 2025 hac kurasına kısa süre kaldı. Binlerce vatandaşın merakla beklediği hac kurasının ardından sonuçlar beklenecek. 2025 YILI HAC KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK, SAAT KAÇTA? Hac kurası bugün Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. 10.30'da başlayan kura çekimi vatandaşlar ve noter eşliğinde olacak. HAC KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR? 2025 yılı hac kurasına katılan binlerce vatandaş kura çekimini Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip edebilecek. Kura sonuçlarının ise e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor. Sistemin dışında vatandaşlara SMS olarak da bilgilendirme yapılması bekleniyor. Kuralar 31 Ekim Perşembe günü çekilecek. Sıkça Sorulan Sorular Hac 2025 kurası saat kaçta? 2025 yılında hac kura çekilişi 31 Ekim Perşembe günü 10.30'da başlayacak. İlgili Haberler Milyonlar nefesini tuttu: 2025 Hac kurası bugün çekilecek!