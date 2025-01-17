2025 ikinci ara tatil ne zaman? İkinci dönem Nisan ara tatili tarihi merak konusu oldu
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Ocak 2025 19:31 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 19:51
15 tatil olarak bilinen ilk dönemin sonunun gelmesiyle birlikte öğrenciler karnelerini alırken bir yandan da gözlerini ikinci dönemin ara tatiline ve tatilin tarihine çevirdi.
Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre, öğrenciler yıl içerisinde hem 2 ara tatile hem de yarıyıl tatiline çıkıyor.
Yarıyıl tatilinin gelmesinin ardından ise dikkatler ikinci dönem ara tatiline çevrildi.
NİSAN ARA TATİLİ NE ZAMAN?
İkinci dönem içerisindeki ara tatil Nisan ayında uygulanacak.
İkinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak ve 4 Nisan 2025 Cuma günü bitecek.
Ancak öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 günlük ara tatile çıkmış olacak.
YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
Öte yandan ikinci dönem 7 Nisan tarihinde başlayacak.
İkinci dönemin 20 Haziran 2025 Cuma günü sona ermesinin ardından yaz tatili başlayacak.
Kaynak: TGRT Haber