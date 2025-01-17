2025 ikinci ara tatil ne zaman? İkinci dönem Nisan ara tatili tarihi merak konusu oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

17 Ocak 2025 19:31 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 19:51

15 tatil olarak bilinen ilk dönemin sonunun gelmesiyle birlikte öğrenciler karnelerini alırken bir yandan da gözlerini ikinci dönemin ara tatiline ve tatilin tarihine çevirdi.