2025 IMEI kayıt ücreti ne kadar? Yeniden değerleme oranı belli oldu!

31 Aralık 2024 09:30 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 09:38

Resmi Gazete'de yeniden değerleme oranının yayınlanmasının ardından 2025 yılında uygulanacak olan IMEI kayıt ücreti belli oldu. Açıklanan bilgilere göre 2025 yılı için IMEI kayıt ücreti 31 bin 692 TL'den 45 bin 614,20 TL'ye çıktı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nin yayımlanmasının ardından yeniden değerlendirme oranının ne kadar olduğu açıklandı.

Vatandaşlar tarafından 2025​ yılı IMEI kayıt ücretlerinin ne kadar olduğu merak ediliyor.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NE KADAR OLDU?

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre 2024 yılında 43,93 olarak uygulanan yeniden değerleme oranında değişiklik yapıldı.

2025 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 43,83 olarak belirlendi.

2025 IMEI KAYIT ÜCRETİ NE KADAR?

Yurt dışında yaşayan veya seyahat eden vatandaşların Türkiye'ye telefon getirmeleri durumunda ödediği IMEI kayıt ücreti yeniden değerleme oranı kapsamında 45 bin 614,20 TL'ye çıktı.

2024 yılında bu oran 31 bin 692 TL olarak belirlenmişti.

Yıllara göre IMEI kayıt ücretinin fiyatları ise şöyle: