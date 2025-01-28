2025 KYK Yurt Time başvuruları ne zaman? 2. dönem başvuru tarihleri gündem oldu

28 Ocak 2025 14:35 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 15:06

KYK'da kalan öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle takip edilen Yurt Time başvurularının ne zaman yapılacağı gündem oldu. Birinci dönem başvurular 16-20 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. 2. dönem başvurularının ne zaman yapılacağı ise öğrenciler tarafından merak ediliyor.

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Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından başlatılan Yurt Time projesinin başvurularının 2025 yılında ikinci dönem ne zaman başlayacağı öğrenciler tarafından merak ediliyor.

Sadece KYK yurdunda kalan öğrenciler tarafından başvuru yapılabilen proje kapsamında öğrenciler hem spor faaliyetlerinde görev alıyor hem de ekstra bir gelir elde ediyor.

KYK YURT TİME BAŞVURULARI NE ZAMAN 2025 2. DÖNEM?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK Yurt Time başvuruları 1. dönem 16-20 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

2. dönem başvuruların ne zaman yapılacağı ile ilgili ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak geçtiğimiz yıl KYK Yurt Time 2. dönem başvuruları 22-26 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti.

Konuyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldığında haberimizi güncelleyeceğiz.

KYK YURT TİME NASIL BAŞVURULUR?

KYK Yurt Time başvuruları e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bölümünün altında yer alan Yurt-Time Spor Projesi Başvurusu seçeneğinden işlemlerini halletmeleri gerekiyor.

KYK YURT TİME NEDİR?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen KYK Yurt Time projesi kapsamında, KYK yurtlarında kalan öğrenciler spor faaliyetlerinde görev alıyor.

Her yurttan seçilecek olan 10 öğrenci günlük iki saat, haftalık ise sekiz saati geçmeyecek şekilde bu görevleri yerine getiriyor.

Bu sayede öğrenciler hem sporla iç içe oluyor hem de ek gelir elde etmiş oluyor.

YURT TİME KYK BURSUNU ETKİLER Mİ?

KYK bursu alan öğrenciler sigortalı bir işe girdiklerinde burslarını kaybediyorlar.

Yurt Time projesi kapsamında öğrencilere yapılan sigorta ise sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası hükümlerini kapsıyor.

Bundan dolayı da öğrencilerin aldığı KYK bursuna etki etmiyor.