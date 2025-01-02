KYK zamlı burs ne zaman yatacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı açıklama yaptı

02 Ocak 2025 14:49 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 15:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılı zamlı KYK burs/kredi ücretleri açıklanmıştı. Yapılan açıklamanın ardından öğrenciler KYK zamlı burs/kredi ödemelerinin ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi sitesinde yer alan bilgilere göre 2025 yılının ilk KYK burs/kredi ödemeleri 6-10 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren KYK burs/kredi ödemelerine yapılacak olan zam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ tarafından duyurulmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'e yaptığı konuşma sırasında 2025 yılında verilecek burs​ miktarının ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldığını açıklamıştı.

Öğrenciler tarafından zamlı KYK​ burs/kredi ücretlerinin ne zaman yatırılacağı merak ediliyor.

KYK ZAMLI BURS NE ZAMAN YATACAK?

2025 zamlı KYK burs/kredi ödemeleri ocak ayından itibaren öğrencilere yatırılmaya başlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre KYK burs/kredi ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ila 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.

T.C. kimlik numarasının son hanesine göre KYK burs/kredilerinin yatacağı gün şöyle:

0 olan 6'sında,

2 olan 7'sinde,

4 olan 8'inde,

6 olan 9'unda,

8 olan öğrencilere ise 10'unda yatırılacak.

2025 ZAMLI KYK BURS, KREDİ​ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan bilgilere göre ön lisans ve lisans öğrencileri için burs/kredi ödememeleri 2 bin liradan, 3 bin liraya çıkarıldı.

Yüksek lisans öğrencileri için 4 bin liradan, 6 bin liraya çıkarılırken, doktora öğrencileri için ise 6 bin liradan, 9 bin liraya yükseltildi.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"Ön lisans ve lisans için 2000 TL olan rakamı 3000 TL’ye yüksek lisansta 4000 TL olan miktarı sekiz 6000 TL’ye doktora öğrencilerimiz için 6000 TL olan tutarı 9000 TL’ye çıkardık. Burs miktarlarını üniversite öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını temenni ediyorum."