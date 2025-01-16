2025 LGS sınavı ne zaman? LGS başvuru tarihleri ve süreç kesinlik kazandı

16 Ocak 2025 23:25 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 23:27

LGS her sene Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tarihlerde düzenleniyor. 2025 yılının gelmesiyle birlikte de LGS tarihi ve başvuru süreci de araştırılan konular arasında yer alıyor.

Ortaokul 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen LGS​ kapsamındaki merkezî sınavın başvuru tarihleri​ ve sınav takvimi öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor.

2025​ LGS NE ZAMAN?

Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihi MEB tarafından açıklandı.

MEB takvimine göre, LGS kapsamındaki sınav da buna göre 15 Haziran 2025'te yapılacak.

LGS 2025 sözel ve sayısal olmak üzere iki farklı oturum halinde yapılacak.

Birinci oturum 09.30’dabaşlarken, ikinci oturum ise 11.30’da yapılacak.

LGS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz sene yapılan merkezi sınavın başvuruları, 18-29 Mart 2024 tarihleri arasında alınmıştı.

Sınava katılım isteğe bağlı olup isteyen öğrenciler başvurularını e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

2025 LGS başvuru tarihleri ise henüz netleşmedi.