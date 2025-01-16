MEB AGS kaç dakika sürecek? Soru dağılımı ve süre duyuruldu

16 Ocak 2025 16:12 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 16:13

Bugün ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuza göre MEB AGS sınavında soru dağılımı belli oldu. Sınavın kaç dakika süreceği ve oturum sayısı paylaşıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ile ÖABT 13 Temmuz tarihinde uygulanacak.

İki oturum yapılacak olan sınavın detayları paylaşıldı. ÖABT sınavı Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya / Kimya Teknolojisi, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi alanlarında uygulanacak.

MEB AGS KAÇ SORU SORULACAK 2025?

16 Ocak günü yayımlanan kılavuza göre sorulara verilecek toplam süre belli oldu. AGS’de 80, ÖABT'de 50 çoktan seçmeli soru sorulacak.

AGS SINAV KAÇ DAKİKA, SÜRE NE KADAR?

ÖABT'de İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri, Matematik, Fizik, Kimya/Kimya Teknolojisi Testleri 90 dakika; Biyoloji, Türkçe, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri, Rehberlik, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve Beden Eğitimi Testleri 70 dakika olurken AGS 110 dakika olacak.

AGS 80 SORU KONULARI

Yayımlanan kılavuza göre 80 soruluk AGS sınavının konuları şöyle:

Sözel Yetenek (18,75)

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Anlatımın Oluşması

Paragrafta Anlam

Sözel Mantık

Sayısal Yetenek (18,75)

Temel Matematik

Grafik ve Tablo Yorumlama

Mantıksal Muhakeme Problemleri

Tarih (12,5)

Osmanlı Öncesi Türk Devletleri Tarihi (Siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

Osmanlı Tarihi (XIII. yüzyıldan XX. yüzyıl başlarına kadar yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XX. yüzyıl başından XX. yüzyılın ortalarına kadar, Osmanlı Devleti’nin yıkılışından İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar Türkiye tarihinde yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi (XX. yüzyılın başlangıcından günümüze kadar dünyada; İkinci Dünya Savaşı’ndan günümüze kadar Türkiye’de yaşanan siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeler)

Türkiye Coğrafyası (10)

Türkiye Fiziki Coğrafyası

Türkiye Beşerî ve Ekonomik Coğrafyası

Eğitimin Temelleri ve Türk Millî Eğitim Sistemi (30)

Eğitimin Temel Kavram ve Kuramları

Eğitimin Tarihî, Felsefi, Toplumsal, Psikolojik, Ekonomik ve Politik Temelleri

Türk Millî Eğitim Sisteminin Genel Yapısı

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin Genel Yapısı ve Temelleri

Eğitim ve Öğretimde Etik

Eğitim ve Öğretim Teknolojileri

Mevzuat (10)

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (Kanun Numarası: 2709, Kabul Tarihi: 18/10/1982)

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu