2025 LGS'nin yapılacağı tarih netleşti! Konu dağılımı gündeme geldi

07 Kasım 2024 08:42 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 08:45

2025 LGS konu dağılımı öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav tarihini açıkladı.

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Liseye geçmek için eğitim alan öğrenciler LGS konu dağılımını araştırıyor. Binlerce sekizinci sınıf öğrencisi 2025 Liseye Geçiş Sınavının yapılacağı tarihe odaklandı.

2025 LGS NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı​ (MEB), 2025 LGS sınav tarihini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre; Liseye Geçiş Sınavı​, 15 Haziran 2025 Pazar günü yapılacak.

2025 LGS KONU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

LGS sınavının konu dağılımı, önceki dönemlerdeki sınavlar gibi 8. sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak.