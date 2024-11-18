2025 MEB AGS ne zaman? Sınava dair tüm detaylar belli oldu

18 Kasım 2024 10:04 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:06

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nın detayları netleşti. Öğretmenlerin Milli Eğitim Akademisine kabulü için sınavının yapılacağı tarih belli oldu.

Öğretmenlik Meslek Kanunu uyarınca öğretmenlerin Milli Eğitim Akademisine kabulü, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılacak olan sınavla gerçekleşecek.

MEB AGS SINAVI NE ZAMAN?

Öğretmen, yönetici ve diğer personelin mesleki gelişimi, kariyer basamaklarında ilerlemeleri ve görevde yükselmeleri için eğitim programları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek üzere Bakanlığa bağlı Milli Eğitim Akademisi​ kurulacak.

Öğretmenler, Milli Eğitim Akademisine alınmak için ÖSYM tarafından 13 Temmuz 2025 tarihinde AGS sınavına girecek.

MEB AGS SINAVI KAÇ OTURUM OLACAK?

MEB AGS sınavı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

MEB AGS PUANI NEYE GÖRE BELİRLENECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı’nda puanlar, biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının yüzde 50'si ile ÖABT puanının yüzde 50'si alınarak MEB-AGS puanı belirlenecek.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmen adaylıkları için ise AGS ve Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS veya e-YDS) esas alınacak. Buna göre, AGS puanının yüzde 50'si ile YDS puanının yüzde 50'sinin toplanmasıyla adayların MEB-AGS puanı hesaplanacak.

Bu kapsamda yabancı dil alanında puan hesaplaması yapılırken adayların aynı yıl ve AGS'den önce girdikleri YDS veya e-YDS puanlarından en yüksek olan sınav notu kullanılacak.

ÖABT ya da YDS uygulanması planlanmayan diğer öğretmen adaylıkları için de MEB-AGS puanı, sadece AGS ile oluşturulacak.

AGS SINAVI KAÇ SORU OLACAK?

Öğretmenler için 13 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenecek olan AGS sınavında 80 soru sorulacak.