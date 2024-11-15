MEB AGS sınav içeriği yayımlandı! Kaç soru sorulacak?

15 Kasım 2024 15:39 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 15:43

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavına dair detaylar bugün duyuruldu. Milyonlarca adayın katılım sağlayacağı 13 Temmuz 2025'te düzenleniyor.

ÖSYM 2025 sınav takvimine göre DGS, AGS, MSÜ, ALES tarihleri belli oldu

ÖSYM 2025 sınav takvimine göre DGS, AGS, MSÜ, ALES tarihleri belli oldu

7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile birlikte öğretmen olarak istihdam edeceklere Akademi tarafından hazırlık eğitimi verilecek.

MEB-AGS, ÖSYM takvimine göre 13 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.

MEB AGS SINAV İÇERİĞİ NEDİR?

Bugün yayımlanan bilgilendirmeye göre sınav 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve 2025 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) olmak üzere 2 oturumda düzenlenecek.

Sınavda sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konuları yer alacak.

Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Rusça ve İngilizce öğretmenliği için ise AGS ve YDS puanları esas alınacak. AGS puanının %50'si ve YDS'nin %50'si baz alınacak.

Yabancı dil puan hesaplaması esnasında adayın aynı sene ve AGS'den önce girdiği YDS veya e-YDS puanlarında en yüksek olan not kullanılacak.

MEB AGS KAÇ SORU SORULACAK?

Sınavda öğretmen adaylarına 80 soru sorulacak. Sınavda sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konularını ele alınacak.

Biyoloji, coğrafya, fen bilimleri/fen ve teknoloji, fizik, ilköğretim matematik, kimya/kimya teknolojisi, matematik, okul öncesi, rehberlik, sınıf öğretmenliği, sosyal bilgiler, tarih, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, beden eğitimi, din kültürü ve ahlak bilgisi/imam hatip lisesi meslek derslerinin öğretmen adaylıkları için AGS puanının %50'si ve ÖABT puanının %50'si alınarak AGS puanına eklenecek.

AGS HANGİ DERSLER VAR?

Sınavda sözel ve sayısal yetenek, tarih, Türkiye coğrafyası, eğitimin temelleri ve Türk millî eğitim sistemi ile mevzuatı (anayasa, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanunu) konuları olacak.