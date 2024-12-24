2025 MSÜ başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi sınav takvimi araştırılıyor

24 Aralık 2024 19:39 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 19:59

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ)’ne başvuracak adaylar başvuru tarihleri ve sınav tarihlerini araştırmaya devam ediyor. MSÜ başvuruları için meraklı bekleyiş sona erdi.

Bu hafta sonu sınav var mı? ÖSYM takvimi paylaştı

Bu hafta sonu sınav var mı? ÖSYM takvimi paylaştı

2025 MSÜ sınavı için başvuru tarihleri belli oldu

2025 MSÜ sınavı için başvuru tarihleri belli oldu

ÖSYM 2025 sınav takvimine göre DGS, AGS, MSÜ, ALES tarihleri belli oldu

ÖSYM 2025 sınav takvimine göre DGS, AGS, MSÜ, ALES tarihleri belli oldu

2025​ MSÜ Milli Savunma Üniversitesi​ başvuru​ ve sınav​ takvimi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında netleşti.

Bununla birlikte 2025 MSÜ başvuruları için geri sayım başladı.

2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu.

Bu kapsamda; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak tarihinde başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSÜ sınavına girecek adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

2025 MSÜ Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

Sınavın sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde duyurulacak.