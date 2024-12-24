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2025 MSÜ başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi sınav takvimi araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
24 Aralık 2024 19:39 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 19:59
2025 MSÜ başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi sınav takvimi araştırılıyor

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ)’ne başvuracak adaylar başvuru tarihleri ve sınav tarihlerini araştırmaya devam ediyor. MSÜ başvuruları için meraklı bekleyiş sona erdi.

2025​ MSÜ Milli Savunma Üniversitesibaşvuru​ ve sınav​ takvimi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru sonrasında netleşti.

Bununla birlikte 2025 MSÜ başvuruları için geri sayım başladı.

2025 MSÜ başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi sınav takvimi araştırılıyor - 1. Resim

2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte MSÜ başvuruları için tarihler belli oldu.

Bu kapsamda; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak tarihinde başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.

2025 MSÜ başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi sınav takvimi araştırılıyor - 2. Resim

MSÜ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSÜ sınavına girecek adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin resmi internet sitesi https://ais.osym.gov.tr adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

2025 MSÜ başvuru tarihi ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi sınav takvimi araştırılıyor - 3. Resim

2025 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

2025 MSÜ  Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 3 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

Sınavın sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde duyurulacak.

Sıkça Sorulan Sorular
Harp Okulları için en fazla 20 yaşında olmak şartı aranmaktadır.

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Kaynak: TGRT Haber
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