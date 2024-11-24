2025 MSÜ sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi için geri sayım başladı

24 Kasım 2024 17:31 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 17:35

2025 ÖSYM sınav takviminin yayımlanmasıyla birlikte, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav ve başvuru tarihleri de belli oldu. MSÜ sınavı 23 Şubat 2025’te gerçekleştirilecek.

MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? 2025 MSÜ sınavının tarihi netleşti

MSÜ başvuruları ne zaman yapılacak? 2025 MSÜ sınavının tarihi netleşti

ÖSYM 2025 sınav takvimine göre DGS, AGS, MSÜ, ALES tarihleri belli oldu

ÖSYM 2025 sınav takvimine göre DGS, AGS, MSÜ, ALES tarihleri belli oldu

ÖSYM 2025 sınav takvimi merakla bekleniyor: 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman?

ÖSYM 2025 sınav takvimi merakla bekleniyor: 2025 YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi​ 2025 sınavının ne zaman yapılacağıyla ilgili vatandaşların tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimiyle birlikte yeni yılın MSÜ sınav tarihi de belli oldu.

2025 MSÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından hazırlanan 2025 MSÜ takvimiyle birlikte sınav başvuruları için tarihler belli oldu.

Buna göre; 2025 MSÜ başvuruları 2 Ocak tarihinde başlayacak ve 27 Ocak'ta sona erecek.

2025 MSÜ SINAVI​ NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi 2025 Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 23 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

2025 MSÜ sınav sonuçları ise 18 Mart 2025 tarihinde açıklanacak.