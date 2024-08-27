2025 resmi tatiller takvimine göre 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor
2025 yılı resmi tatil takvimi gündemde yer alırken vatandaşlar resmi tatillerin ve bayramların 2025 yılında hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. 2025'te 1 Ocak Çarşamba gününe denk gelirken diğer özel günlerin takvimi de belli oldu.
Türkiye'de 2025 resmi tatiller takvimi belli olurken hangi günlerin tatil olduğu da netleşti.
Vatandaşların yakından takip ettiği takvim belirlenirken bayramların tarihleri de belli oldu.
2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ
Önümüzdeki senenin takvimi şöyle:
Yılbaşı
1 Ocak 2025 Çarşamba
Ramazan Bayramı Arife
29 Mart 2025 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Gün
30 Mart 2025 Pazar
Ramazan Bayramı 2. Gün
31 Mart 2025 Pazartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün
1 Nisan 2025 Salı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 2025 Çarşamba
Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs 2025 Perşembe
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2025 Pazartesi
Kurban Bayramı Arife
5 Haziran 2025 Perşembe
Kurban Bayramı 1. Gün
6 Haziran 2025 Cuma
Kurban Bayramı 2. Gün
7 Haziran 2025 Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün
8 Haziran 2025 Pazar
Kurban Bayramı 4. Gün
9 Haziran 2025 Pazartesi
Demokrasi Bayramı
15 Temmuz 2025 Salı
Zafer Bayramı
30 Ağustos 2025 Cumartesi
Cumhuriyet Bayramı
28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba