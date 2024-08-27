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2025 resmi tatiller takvimine göre 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
27 Ağustos 2024 10:39 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 10:46
2025 resmi tatiller takvimine göre 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor

2025 yılı resmi tatil takvimi gündemde yer alırken vatandaşlar resmi tatillerin ve bayramların 2025 yılında hangi güne denk geldiğini araştırmaya başladı. 2025'te 1 Ocak Çarşamba gününe denk gelirken diğer özel günlerin takvimi de belli oldu.

Türkiye'de 2025 resmi tatiller takvimi belli olurken hangi günlerin tatil olduğu da netleşti.

Vatandaşların yakından takip ettiği takvim belirlenirken bayramların tarihleri de belli oldu.

2025 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

Önümüzdeki senenin takvimi şöyle:

Yılbaşı

1 Ocak 2025 Çarşamba

Ramazan Bayramı Arife

29 Mart 2025 Cumartesi

2025 resmi tatiller takvimine göre 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor - 1. Resim

Ramazan Bayramı 1. Gün

30 Mart 2025 Pazar

Ramazan Bayramı 2. Gün

31 Mart 2025 Pazartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün

1 Nisan 2025 Salı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

23 Nisan 2025 Çarşamba

Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs 2025 Perşembe

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs 2025 Pazartesi

2025 resmi tatiller takvimine göre 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor - 2. Resim

Kurban Bayramı Arife

5 Haziran 2025 Perşembe

Kurban Bayramı 1. Gün

6 Haziran 2025 Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün

7 Haziran 2025 Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün

8 Haziran 2025 Pazar

2025 resmi tatiller takvimine göre 1 Ocak Çarşamba gününe denk geliyor - 3. Resim

Kurban Bayramı 4. Gün

9 Haziran 2025 Pazartesi

Demokrasi Bayramı

15 Temmuz 2025 Salı

Zafer Bayramı

30 Ağustos 2025 Cumartesi

Cumhuriyet Bayramı

28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim 2025 Çarşamba

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Kaynak: TGRT Haber
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