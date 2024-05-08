2025 Şampiyonlar Ligi finali Almanya'nın Münih şehrinde bulunan Allianz Arena'da oynanacak

08 May 2024 09:32 - Güncelleme : 08 May 2024 10:05

Dünya'nın en prestijli futbol turnuvalarından biri olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2023-2024 sezonunun bitmesine sayılı günler kaldı.

Futbolseverler tarafından şimdiden 2024-2025 sezonunda düzenlenecek olan finalin nerede oynanacağı araştırılıyor.

2025 UEFA Şampiyonlar Ligi finali Almanya'nın Münih şehrinde bulunan Allianz Arena'da oynanacak.

32.'si düzenlenecek olan organizasyon 2025 Mayıs ayında yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Türk takımların elde ettiği başarıların ardından ülke puanı 38 bin 600'e yükseldi.

UEFA ülkeler sıralamasında 9. sırada yer alan Türkiye bu sayede 2024-2025 sezonunda doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne iki takım gönderecek.