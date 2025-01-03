2025 Survivor All Star 2 Ocak dokunulmazlığı kim aldı? Survivor ikinci eleme adayı merak ediliyor
Survivor 2025’te 2 Ocak 2025 perşembe günü kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ikinci dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele etti. Yarışmaların sonunda 2. Eleme adayı da belli oldu.
Survivor All Star 2025 yeni sezon dokunulmazlık mücadelesi bugün de kaldığı yerden devam etti.
Yarışmalarda dokunulmazlık mücadelesi ardından ikinci eleme adayı da belli oldu.
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Survivor All Star ilk dokunulmazlığı kazanan 12-3'lük farklı skorla kırmızı takım olmuştu.
Şimdi ise gözler ikinci dokunulmazlık oyununun sonucuna çevrildi.
2 Ocak bölümünde dokunulmazlığını kazanan yine kırmızı takım oldu.
SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da 2 Ocak Perşembe dokunulmazlık oyununu mavi takım kaybetti.
Gönüllüler takımı arasından seçilen eleme adayı Tuğba oldu.
Survivor 2025 ilk eleme adayı Göksu olmuştu.