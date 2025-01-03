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2025 Survivor All Star 2 Ocak dokunulmazlığı kim aldı? Survivor ikinci eleme adayı merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
03 Ocak 2025 00:18 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 00:33
2025 Survivor All Star 2 Ocak dokunulmazlığı kim aldı? Survivor ikinci eleme adayı merak ediliyor

Survivor 2025’te 2 Ocak 2025 perşembe günü kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ikinci dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele etti. Yarışmaların sonunda 2. Eleme adayı da belli oldu.

Survivor​ All Star 2025 yeni sezon dokunulmazlık​ mücadelesi bugün de kaldığı yerden devam etti.

Yarışmalarda dokunulmazlık mücadelesi ardından ikinci eleme adayı da belli oldu.

2025 Survivor All Star 2 Ocak dokunulmazlığı kim aldı? Survivor ikinci eleme adayı merak ediliyor - 1. Resim

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star ilk dokunulmazlığı kazanan 12-3'lük farklı skorla kırmızı takım​ olmuştu.

Şimdi ise gözler ikinci dokunulmazlık oyununun sonucuna çevrildi.

2 Ocak bölümünde dokunulmazlığını kazanan yine kırmızı takım oldu.

2025 Survivor All Star 2 Ocak dokunulmazlığı kim aldı? Survivor ikinci eleme adayı merak ediliyor - 2. Resim

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da 2 Ocak Perşembe dokunulmazlık oyununu mavi takım​ kaybetti.

Gönüllüler takımı arasından seçilen eleme adayı Tuğba oldu.

Survivor 2025 ilk eleme adayı Göksu olmuştu.

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Kaynak: TGRT Haber
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