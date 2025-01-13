2025 Temmuz ayında asgari ücrete ara zam gelecek mi? Bakan açıklama yaptı

13 Ocak 2025 14:24 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 14:46

2025 yılında uygulanacak olan asgari ücret miktarının yüzde 30,01 zam ile 22 bin 104 TL olacağı açıklanmıştı. Yapılan zammın ardından vatandaşlar asgari ücrete 2025 Temmuz ayında zam gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Işıkhan "ihtiyaç olursa asgari ücrette iyileştirmeyi yaparız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir programda asgari ücrete 2025 Temmuz ayında zam yapılıp yapılmayacağı ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamasının ardından Temmuz 2025'te asgari ücrete zam gelecek mi sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2025?

Bakan Işıkhan konuyla ilgili açıklamasında "asgari ücreti ekonomik sistemimizi güçlendirmek amacıyla 1 yıl süreyle belirledik" dedi ve ekledi:

"Eğer böyle bir ihtiyaç hasıl olursa biz yine hükümet olarak çalışırız ve gerekli iyileştirmeyi yaparız. Amaç vatandaşların satın alma gücünü korumak. Baktık ki 2023'teki gibi geriye gidiyor, tekrar bir destek verilebilir. Ancak ben 2025 yılının meyveleri alacağımız bir yıl olacağına yürekten inanıyorum."

SON 5 YILIN ASGARİ ÜCRET RAKAMLARI

Türkiye'de son 5 yılda asgari ücret fiyatları şöyle: