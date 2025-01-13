Asgari ücret için ara zam sinyali! Bakan Işıkhan: Güncelleme yapabiliriz

13 Ocak 2025 11:36 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 11:49

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücretle ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Ara zam için sinyal veren Bakan Işıkhan, "İhtiyaç olursa bir güncelleme yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

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Türkiye'de 2025 yılı asgari ücret için rakam net 22 bin 104 lira olarak belirlenmişti. Asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte birçok kesim rakamı az bulmuş ve ara zam için hükümete çağrıda bulunmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan asgari ücretle ilgili heyecanlandıran açıklama geldi.

ASGARİ ÜCRET İÇİN ARA ZAM SİNYALİ

2025 yılı için belirlenen asgari ücret için ara zam sinyali veren Bakan Işıkhan, "İhtiyaç olursa bir güncelleme yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

"ANCAK OLUR YA BİR AKSİLİK OLURSA..."

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın satın alma gücünü korumak zorundayız. Enflasyonda ciddi anlamda düzelme öngörüyoruz. Ancak olur ya bir aksilik olursa asgari ücret için temmuz ayında ara zam tekrar gündeme gelebilir. Ancak 2025 yılında meyveleri toplayacağımızı düşünüyorum"

2025 YILI ASGARİ ÜCRETİ...