Asgari ücret zammını nokta atışı bilmişti! Ara zam ile ilgili ilk kez net konuştu: Canlı yayında ağzından kaçırdı

06 Ocak 2025 17:45 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 17:59

Ocak 2025’teki asgari ücret zammını önceden tahmin eden Ekonomist Doç. Dr. Levent Yılmaz, milyonların beklediği ara zam konusuna açıklık getirdi. Yılmaz, canlı yayında Haziran ayında asgari ücrete ara zam yapılmasıyla ilgili ilk kez net konuştu.

2025 yılında asgari ücret yüzde 30'luk bir artışla 22.104 TL olarak belirlendi. Ancak bu zam oranı, çalışanlar ve kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Özellikle artış oranının beklentilerin altında kalması, asgari ücrete yıl içinde bir ara zam yapılıp yapılmayacağı sorusunu gündeme taşıdı.

Haber Global canlı yayınında açıklamalarda bulunan Ekonomist Doç. Dr. Levent Yılmaz, konuya dair net ifadeler kullandı.

"YÜZDE 30 ZAM OLACAK DEDİK, YÜZDE 30 OLDU"

Yılmaz, asgari ücret zammının yüzde 30 olacağını daha önce açıkladıklarını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz aylarda yüzde 30 olacağını söylemiştik. Kayıtlar var, dönüp herkes inceleyebilir. Hiç 35, 40, 50 telaffuz etmedik. Ama 35, 40, 50 telaffuz edenler vardı. Sendikalar çıktı, yüzde 74 zam bekledi. Ya niye insanların umutlarıyla oynuyorsunuz? Keşke böyle bir sorunumuz olmasa, keşke yüzde 75, yüzde 100 zamlar yapabilsek de bu konu gündemden çıksa."

HAZİRANDA ARA ZAM YAPILACAK MI?

Levent Yılmaz, asgari ücrete Haziran ayında bir ara zam yapılması ihtimali hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Beklentileri yükseltmenin zarar verebileceğini ifade eden Yılmaz, şu açıklamayı yaptı:

"Ben Haziran ayında bir asgari ücret artışının olacağını düşünmüyorum. Öyle bir şey olacak olsaydı, 2025 yılı asgari ücreti belirlenirken 'Şimdi yüzde 30 veriyoruz, Haziranda gözden geçireceğiz' denilirdi. Böyle bir açıklama yok. Enflasyon beklentileri de düşüş gösteriyor. Henüz yeni asgari ücretten kimse maaşını almamışken, kulis bilgilerine dayanarak Haziran ayında zam yapılacağını söylemek sürece zarar verir."