SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! Bankalar zam sonrası promosyonları değiştirdi

06 Ocak 2025 14:52 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 15:10

Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği zam oranı geçtiğimiz günlerde açıklandı. En düşük emekli maaşlarına yapılacak artış için çalışmalar hız kazanırken, bankalar da promosyon yarışına girdi. Peki, promosyon ödemeleri ne kadar olacak? Emekliler, en iyi fırsatı yakalamak için beklemeli mi? işte detaylar...

2025 yılının ilk 6 ayı için emekli​ maaşlarına yapılacak yüzde 15,75 oranındaki zam​ kesinleşti. Bu artışla birlikte milyonlarca emeklinin maaşları yeniden düzenlendi. 15 bin liralık emekli maaşı 17 bin 362 liraya yükselirken, 17 bin 500 lira maaş​ alan bir emekli 20 bin 256 lira alacak. 20 bin lira maaşı olan bir kişinin aylığı ise 23 bin 150 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YÜKSELECEK Mİ?

Zam oranları, emekli maaşlarının kök aylıklarına uygulanacak. Ancak zam sonrası, enflasyon farkıyla maaşı en düşük aylığın altında kalan emekliler için ayrıca güncelleme yapılacak. Bu kapsamda, mevcut durumda 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşının 14 bin ila 15 bin lira seviyelerine çıkarılması bekleniyor.

BANKALAR PROMOSYON YARIŞINDA

Zamlı maaşların 17 Ocak'ta hesaplara yatmasıyla birlikte bankalar da emekliler için promosyon kampanyalarını güncellemeye başladı. Şu an bankaların sunduğu promosyonlar 12 bin lira ile 20 bin lira arasında değişirken, en yüksek promosyon ödemesi 21 bin liraya ulaştı.

YÜKSEK MAAŞLILARA ÖZEL PROMOSYON VE EK KAMPANYALAR

Emekli maaşı yüksek olan kişiler, bankalardan daha cazip promosyon teklifleri alabiliyor. Promosyon ödemelerine ek olarak bankalar, indirimli alışveriş, ücretsiz bankacılık hizmetleri gibi çeşitli avantajlar sunarak daha fazla emekliyi kendilerine çekmeyi hedefliyor.

PROMOSYONLAR DAHA DA ARTABİLİR Mİ?

Uzmanlar, emeklilerin zamlı maaşlarını almaya başlamasının ardından bankaların rekabeti artırarak promosyonlarını daha da yükseltebileceğini belirtiyor. Bu kapsamda, promosyonların yüzde 15,75’lik zam oranını baz alarak 24 bin lira seviyelerine ulaşabileceği öngörülüyor.

GARANTİ BANKASI

10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL,

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL,

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve

20.000 TL ve üstünde olan emeklilere 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

YAPI KREDİ

9.999 TL'ye kadar olana 11.250 TL,

10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 15.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 17.500 TL,

20.000 TL' nin üzerinde olana 20.000 TL promosyon veriliyor.

HALKBANK

Brüt Maaş Tutarı - Ödenecek Promosyon Tutarı

10.000 TL - 14.999,99 TL 8.000 TL

15.000 TL - 19.999,99 TL 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL

İŞ BANKASI

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL,

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL.

VAKIFBANK

10.000 TL - 15.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL

ING BANK