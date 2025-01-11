Gündelikçilerin zammı asgari ücreti üçe katladı! İlçelere göre İstanbul'da ev temizliği fiyatları uçtu

11 Ocak 2025 21:56 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 22:04

İstanbul’da ev temizliği hizmetleri, ilçelere göre ciddi fiyat farklılıkları göstermeye devam ediyor. Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer gibi lüks semtlerde gündelik temizlik ücretleri tavan fiyata ulaşırken, Gaziosmanpaşa gibi bölgelerde bu tutar biraz daha düşük seviyelerde seyrediyor. 2024 yılı boyunca temizlik hizmeti ücretlerinde yüzde 90’a varan artış yaşanırken, bu oran asgari ücret artışının yaklaşık üç katına ulaştı. İşte ilçe ilçe ev temizliği fiyatları...

2024 yılında temizlik​ ve çocuk bakıcılığı hizmetlerinde ücretler hızla artarak dikkat çekici seviyelere ulaştı. İstanbul​ gibi büyük metropollerde gündelik temizlik ve bakıcı ücretlerinin, beyaz yakalı çalışan maaşlarıyla yarışır hale geldiği gözlemleniyor. Özellikle temizlik hizmetlerinde yüzde 90, çocuk bakımı ücretlerinde ise yüzde 50’nin üzerinde bir zam yaşanması, yeni yıldaki asgari ücret​ artış oranını geride bıraktı.

İSTANBUL'DA İLÇELERE GÖRE DEĞİŞEN ÜCRETLER

Ev temizliği ücretleri, hizmetin verildiği ilçeye, evin büyüklüğüne, çalışma sıklığına ve temizlik personelinin deneyimine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Kadıköy, Beşiktaş, Sarıyer gibi lüks konutların yoğun olduğu ilçelerde temizlik ücretleri daha yüksekken, Gaziosmanpaşa gibi bölgelerde ise nispeten daha düşük seviyelerde seyrediyor.

İLÇELERE GÖRE FİYATLAR

Aralık 2024’te Kadıköy’de bir apartman dairesi için günlük temizlik ücreti 1800 TL iken, bu tutar Gaziosmanpaşa’da 1600 TL civarında gerçekleşti.

Yeni yıl itibarıyla ise bu rakamların 2500 TL’nin üzerine çıktığı belirtiliyor. Lüks semtlerde ise fiyatlar 3 bin lirayı da aşmış durumda. Beykoz, Çekmeköy, Sarıyer gibi villa bölgelerinde haftalık çalışma süresi genellikle daha fazla olduğundan, toplam ücretler çok daha yüksek seviyelere ulaşıyor.

ASGARİ ÜCRET VE HİZMET BEDELLERİ

2025 yılı için günlük net asgari ücretin 736,82 TL olması, temizlik ve çocuk bakıcılığı hizmet bedellerinin bu rakamın oldukça üzerinde seyretmesiyle dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu farkın hem kayıt dışı ekonomi hem de çalışanların sigortasız çalıştırılması gibi sorunları beraberinde getirdiğine dikkat çekiyor.

SİGORTA VE KAYIT DIŞI EKONOMİ

Mevcut düzenlemelere göre, ev temizliği hizmeti veren kişilerin günlük sigortası, hizmet alan kişiler tarafından e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ancak, birçok kişinin bu uygulamayı hayata geçirmemesi, kayıt dışı ekonomiyi artırıyor ve çalışanların güvenceye erişimini engelliyor.