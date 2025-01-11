Emeklilerin gözü bayram ikramiyesi zammında: İşte masaya gelecek rakam

11 Ocak 2025 04:08 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 04:22

Enflasyon karşısında alım gücünü kaybeden emekliler, ikramiyelere yapılacak zammı merakla beklerken, hükümetin sıkı para politikaları doğrultusunda düşük bir artış planladığı iddiası, gündeme bomba gibi düştü. Bayram ikramiyelerine 2025 yılında ne kadar zam yapılacak? Gözler ilk olarak Ramazan Bayramı'nda...

Milyonlarca emekli​ 2025​ yılı emekli maaşı zammının açıklanmasının ardından gözlerini bayram ikramiyesine çevirdi. Emeklilerin senede iki kere ceplerine giren ikramiyelere de artış bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​, 2025 yılının ilk yarısında SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşının 15,75 artışla 14 bin 469 TL’ye yükseltildiğini duyurmuştu. Emeklileri memnun etmeyen artış sonrası bayram ikramiyelerine yapılacak zam merak ediliyor. İlk bayram 30 Mart Pazar günü Ramazan Bayramı olarak idrak edilecek.

BAYRAM İKRAMİYELERİNE SINIRLI ARTIŞ

Milyonlarca emekli, 2025 yılında bayram ikramiyelerine yapılacak zammı merakla bekliyor. Ancak ekonomi yönetiminin sıkı para politikaları doğrultusunda maaş ve ikramiyelerde sınırlı artışa gitme planı, emekliler arasında endişeye neden oluyor. Artan enflasyon karşısında alım gücü önemli ölçüde eriyen emekliler, bayram sevincinin gölgede kalmasından korkuyor.

2024 YILINDA 3 BİN LİRA İKRAMİYE ÖDENDİ

Emekli ikramiyeleri 2018 yılında bin lira olarak belirlenmişti. 2024 yılında zam yapılarak 3 bin liraya yükseltilmişti. 2025 yılı emekli maaşı zammının düşük kalması sonrası SGK uzmanları emekli bayram ikramiyesine 500 liralık bir artış gelebileceğini söylüyor. Bu artışla birlikte ikramiyelerin 3 bin 500 TL’ye yükselmesi beklenirken, bu konuda resmi açıklamaların ne zaman geleceği merak ediliyor.