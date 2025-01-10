En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te

10 Ocak 2025 16:06 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 16:13

En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi ilişkin düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinde işverene bin liralık asgari ücret desteği de yer alıyor.

En düşük emekli maaşı için ek zam ihtimali var mı? Özgür Erdursun canlı yayında açıkladı

En düşük emekli maaşı için ek zam ihtimali var mı? Özgür Erdursun canlı yayında açıkladı

AK Parti, Meclis Başkanlığı'na üç ayrı yasa teklifi sundu. Bu teklifler, "Siber Güvenlik Kanun Teklifi", "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun" ve "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" başlıklarını taşıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ TBMM'DE

Söz konusu düzenlemeler arasında, en düşük emekli maaşının yüzde 15,75 oranında artırılarak 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya çıkarılması yer alıyor. Bu düzenlemeden 3 milyon 900 bin emeklinin faydalanacağı öngörülürken, maliyetin temmuz ayında belirlenen 33 milyar liranın üzerinde olacağı ifade ediliyor.

İŞVERENE VERİLEN DESTEK MECLİS GÜNDEMİNDE

Teklifte ayrıca, işverenlere sağlanan asgari ücret desteğinin 750 liradan 1000 liraya çıkarılması da dikkat çeken bir diğer başlık olarak yer alıyor. Bu düzenlemenin işverenler üzerindeki mali yükü azaltmayı hedeflediği belirtiliyor.

Bunun yanı sıra, siber suçlara yönelik cezaların artırılması ve bu alanda daha etkin bir yapı oluşturulması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulması planlanıyor. Yasa tekliflerinin detaylarının önümüzdeki günlerde Meclis’te görüşülmesi bekleniyor.