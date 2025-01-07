En düşük emekli maaşı için çarpıcı sözler! Uzman isim TBMM'yi işaret etti: Son söz Meclis'in

07 Ocak 2025 14:56 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 15:08

Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşına yüzde 15,75'lik bir zam yapıldığını duyurdu. Işıkhan'ın bu açıklamasının ardından Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik zammın kesinleşmediğine dikkat çekerek "Bu iş bakan sözüyle değil, yasa değişikliği ile belli olacak" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin zamlı maaşlarını alacağı tarih belli oldu! En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira yatacak

Emeklilerin zamlı maaşlarını alacağı tarih belli oldu! En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira yatacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşına yapılan zam oranını açıkladı. Bakan Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 oranında artırarak 14 bin 469 liraya yükselttiklerini duyurdu. Bu açıklamaya göre, emekli maaşlarına yapılan 1.969 TL'lik artış, yeni yılda yürürlüğe girecek.

"15 BİN TL YAPMAYA NİYETLERİ YOK"

Bakan Işıkhan’ın açıklamasının ardından sosyal medya üzerinden bir değerlendirme yapan Çalışma Ekonomisi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, zammın kesinleşmediğine dikkat çekti. Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bakan en düşük emekli aylığının (yüzde 15,75) 1.969 TL artarak 14 bin 469 TL'ye tamamlanacağını duyurdu. İnsan 14.469 lira demeye çekinir! 15 bin TL yapmaya bile niyetleri yok! Asgari ücret 22 bin 104 TL, en düşük emekli aylığı 14 bin 469 TL. Ancak bu iş bakan sözüyle değil TBMM'nin bir yasa değişikliği yapmasıyla mümkün! Bakalım Meclis de emekliye 1.969 TL artışı mı reva görecek!"

Prof. Dr. Çelik'in bu değerlendirmesi, kamuoyunda emeklilere yönelik zammın miktar ve yeterliliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. TBMM’nin bu konuda yapacağı yasal düzenleme, zammın kesinleşmesi için belirleyici olacak.