En düşük emekli maaşı için Özgür Erdursun rakam verdi! İşte emekli maaş zammı oranı

07 Ocak 2025 12:30 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 13:14

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, milyonlarca emekliyi ilgilendiren yeni düzenlemelerin yolda olduğunu duyurdu. En düşük emekli maaşına yapılacak zam oranını paylaşan Erdursun, Kabine toplantısında maaş artışlarına dair önemli kararların açıklanabileceğini belirtti.

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2025 yılının ilk yarısında SSK​ ve Bağkur​ emeklilerinin maaşlarına yüzde 15,74 oranında zam yapılacağı açıklandı. Ancak, kök maaşı 12.500 TL’nin altında olan emekliler​ için hükümetin yeni düzenlemeler üzerinde çalıştığı ifade ediliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun’un yaptığı açıklamalar, milyonlarca emeklinin maaş artışına dair beklentilerini şekillendirdi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN KRİTİK ADIMLAR ATILIYOR

Memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK ve Bağkur emeklilerine ise yüzde 15,74 oranında zam yapılmasına rağmen, bazı emeklilerin maaşlarının 12.500 TL’nin altında kalması ek düzenleme taleplerini gündeme getirdi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek Kabine toplantısında maaş​ artışlarına yönelik yeni kararların açıklanabileceğini belirtti.

"TEPKİLER ARTARSA ORAN YÜZDE 25’E ÇIKABİLİR"

Erdursun, en düşük emekli maaşının 12.500 TL sınırının üzerinde belirlenebileceğini ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Önümüzdeki hafta hükümet yetkililerinin açıklamalarıyla birlikte en düşük emekli aylığı ve diğer maaşların kesinleşeceğini düşünüyorum. SSK ve Bağkur arasındaki farkın eşitlenmesi muhtemel. Şu anda bu oranların yüzde 20’ye tamamlanması olası görünüyor, fakat çok fazla tepki gelirse oran yüzde 25’e kadar çıkarılabilir. Ancak en yüksek ihtimalle yüzde 25’e ulaşabilir. Örneğin, kök maaşı 8.000 TL olan bir emeklinin maaşı zamla birlikte 9.260 TL’ye yükseliyor."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 15.000 TL OLABİLİR

Erdursun, en düşük emekli maaşıyla ilgili önemli bir tahminde bulunarak, bu miktarın 15.000 TL’ye çıkarılabileceğini söyledi. "Eğer yasal bir düzenleme yapılırsa, kök maaşı 12.500 TL olan bir emeklinin zam sonrası alacağı maaş 14.625 TL olacak. Ancak bu durumda, kişiye 15.000 TL verilmesiyle yeni bir taban maaş belirlenebilir" ifadelerini kullandı.

Kabine toplantısından çıkacak kararların, özellikle düşük maaşlı emekliler için nasıl bir iyileştirme sağlayacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.